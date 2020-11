Definito un piano per l'effettuazione dei controlli sui contagi anche a Occhiobello tra Comune, medici di base e centro Arcobaleno.

I medici di medicina generale del centro medico Airone di Santa Maria Maddalena, potranno effettuare tamponi rapidi ai pazienti asintomatici che hanno avuto contatti con positività. I test agli asintomatici saranno somministrati solo su appuntamento nei locali del centro ricreativo Arcobaleno di via Buozzi.

I giorni dedicati ai test saranno martedì e mercoledì e gli orari saranno concordati con i medici di famiglia in base alle richieste pervenute.

«Valuteremo caso per caso - spiega il dottor Davide Ronchetti - perché i tamponi andranno fatti solo a chi ha avuto contatti con persone positive, ma ancora non presenta sintomi, per cui dopo quattro o cinque giorni dal contatto potrà essere opportuno effettuare il test».

Le persone che scoprono di essere state a contatto con un positivo ma non hanno sviluppato sintomi, dunque, devono rivolgersi direttamente al proprio medico di famiglia per programmare l'appuntamento e l'eventuale test di controllo dell'eventuale infezione avvenuta.

L'amministrazione comunale, per l'utilizzo degli spazi, ha fatto un accordo con il centro culturale Arcobaleno che ha messo a disposizione i locali.

