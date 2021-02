CONTROLLI

ROVIGO Le farmacie del Polesine stanno lavorando a pieno ritmo per individuare i positivi asintomatici, grazie all'attivazione del servizio del tampone rapido. Da circa due settimane è possibile sottoporsi al test per accertare l'eventuale contagio da Covid-19 anche in diverse farmacie del territorio che hanno aderito al protocollo stilato tra la Regione e farmacisti. Il test, a pagamento, non richiede la prescrizione medica e può essere effettuato solo su soggetti asintomatici.

In provincia di Rovigo sono arrivate a 17 le farmacie che hanno deciso di effettuare lo screening, dotandosi, in caso della carenza di spazi interni, di un gazebo esterno per l'esecuzione dei tamponi rapidi, il cui risultato viene comunicato dalla farmacia stessa alla Regione ai fini del tracciamento e individuazione di eventuali focolai.

DOVE ANDARE

Nel capoluogo, in particolare, il test per la ricerca del Covid viene eseguito in cinque farmacie: la Sant'Ilario in viale Gramsci, la Rhodigium in via Umberto I, la San Bortolo nella omonima piazza, la Tre colombine in via Baruchello e la San Giovanni di Grignano. In provincia, oltre alla farmacia Alla fenice di Boara Pisani che fa parte dell'Ulss 5, hanno aderito le farmacie Ravelli a Ficarolo, Negrelli a Gaiba, Casna a Lusia, Centrale a Porto Viro, Prandini a Castelnovo Bariano, Sant'Andrea Veronico a Castelmassa, Beata Vergine della salute ad Arquà Polesine, San Giuseppe a Lama Polesine e San Giorgio a Ca' Venier.

VACCINAZIONI

Nel frattempo, alla data dello scorso 18 gennaio, sono state novemila le vaccinazioni effettuate nelle farmacie venete che hanno aderito al tracciamento dei positivi asintomatici. Quattrocento le positività rilevate, con focolai che si sono concentrati, in particolare, in alcune province quali Treviso e Vicenza. In Polesine, per il momento, solo due sono stati i positivi asintomatici scovati grazie all'attività delle farmacie effettuata in collaborazione con la Regione. I dati saranno aggiornati nei prossimi giorni.

Le farmacie che hanno attivato l'attività di effettuazione dei tamponi, ha spiegato la numero uno di Federfarma Rovigo Claudia Pietropoli, «hanno a disposizione personale infermieristico specializzato per l'eventuale somministrazione anche dei vaccini». Il vaccino anti Covid potrebbe infatti arrivare, come successo in altre regioni, anche in farmacia. In questo caso, le farmacie che hanno già predisposto spazi per l'effettuazione dei tamponi, potrebbero essere le prime a fare partire il vaccino anti Covid.

Il via alla profilassi in farmacia non riguarderà le cosiddette fasce più a rischio, come anziani e immunodepressi, ma persone tra i 40 e i 60 anni, coloro che secondo la tabella di marcia del Governo, dovrebbero ricevere il vaccino a partire da marzo.

«La possibilità che la somministrazione di vaccini possa venire effettuata anche da farmacisti opportunamente formati è stata introdotta da un emendamento approvato nell'ultima legge di Bilancio - precisa Pietropoli - ora, per quanto riguarda il Veneto, la palla passa alla Regione per la sigla del protocollo come ha fatto, in questi giorni, il Piemonte».

Roberta Merlin

