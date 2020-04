(M. Ten.) Nessun caso di positività Covid-19 in casa di riposo San Gaetano a Crespino. I risultati dei test sierologici e dei tamponi effettuati dall'Ulss 5 Polesana sugli ospiti e sul personale hanno dato esito negativo, facendo prendere un bel respiro di sollievo al sindaco Angela Zambelli che, coadiuvata dalla consigliera Nicoletta Zanforlin, segue l'evolversi della situazione nella struttura che ospita circa 80 anziani del paese e dei dintorni. La prima cittadina ne ha dato notizia nel corso della diretta Facebook, un canale con il quale in questi tempi di comunica periodicamente ai crespinesi. «I test compiuti sono risultati tutti negativi» ha detto Zambelli -. Sia quelli sul personale, test sierologici e tamponi, che quelli sugli ospiti, sottoposti a test rapido per la ricerca degli anticorpi. Un risultato che per il momento ci tranquillizza e che ci permette di dire che tutto procede bene. Questa è una situazione che possiamo cercare di contenere solamente con la stretta osservanza delle misure di prevenzione. Continuiamo a tenere chiusa la casa di riposo, una misura di tutela dei nostri anziani che avevamo adottato fin dall'inizio, nonostante qualche polemica insorta in quei giorni. Gli ospiti sono raggiungibili dai familiari via telefono e via chat. Gli operatori dispongono di mascherine e del materiale di protezione necessario, in parte acquistato dal municipio, in parte fornito dalla cooperativa In cammino che gestisce i servizi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA