SCREENING DI MASSA

ROVIGO In Polesine il tampone in farmacia non decolla. Dei 30mila test rapidi effettuati dalle farmacie del Veneto che hanno aderito allo screening in collaborazione con la Regione, nella provincia di Rovigo, nelle 16 farmacie che, da gennaio a oggi, sono partite con il servizio, sono stati effettuati infatti solo 362 tamponi. Solo 6 i positivi asintomatici emersi. Mille le positività al virus rilevate dagli oltre 30 mila tamponi totali eseguiti nelle 361 farmacie della Regione aderenti allo screening di massa.

IL BILANCIO

A poco più di un mese dall'avvio del servizio, la media regionale quotidiana è di oltre 800 tamponi che sale a quasi 1.500 nei primi giorni di febbraio. Sono questi i dati della Regione riguardo l'operatività delle farmacie territoriali nella lotta al Covid-19 tramite il monitoraggio della popolazione asintomatica, che non rientra quindi nel circuito dei pazienti dichiaratamente affetti dalla patologia o portatori di sintomi da comprovare. Una delle provincie con meno tamponi effettuati in farmacia risulta essere, però, proprio il Polesine. Il motivo?

L'ANALISI

«Prima di tutto spiega la numero uno provinciale di Federfarma Claudia Pietropoli Rovigo è l'unica provincia che nei due Covid-point della città ha previsto il tampone gratuito anche senza prescrizione medica. È dunque inevitabile che molti cittadini abbiamo scelto di recarsi nei Covid-Point per eseguire il test, dal momento che, con lo scattare del giallo, le lunghe code nei punti di screening dell'Ulss si sono improvvisamente ridotte». Questo significa che il virus se ne sta andando dalla nostra provincia? «Assolutamente no chiarisce la Pietropoli - La gente, con l'allentamento delle restrizioni, si e sentita più al sicuro, come se il virus non rappresentasse più una minaccia. Basta guardare le piazze nell'ultimo weekend. Non hanno dunque più avvertito il bisogno di verificare il proprio stato di salute». «Le conseguenze, però, di tale atteggiamento si vedranno tra 2-3 settimane - continua la presidente - Se la pandemia non rallenterà per altri motivi la sua corsa, la curva tornerà a salire».

FARMACISTI DELUSI

I farmacisti polesani non nascondono la delusione per la difficoltà di far partire il test rapido su prenotazione, diretto a chi non ha sintomi ma vuole verificare la positività, previa prescrizione medica, al Covid -19. «Abbiamo faticato molto per riuscire a trovare infermieri disponibili a effettuare i test spiega la Pietropoli -, senza contare le spese per la sanificazione degli ambienti e per l'allestimento in sicurezza degli spazi per effettuare i tamponi. È ovvio che se il cittadino ha la possibilità di accedere a un test gratuito, solo in casi particolari sceglie di pagarlo 26 euro, cifra pattuita con la Regione».

LE AZIENDE

Il test in farmacia è stato colto da molte aziende come un'opportunità di screening al personale, mentre il singolo cittadino non sembra essere interessato a scoprire se è portatore senza sintomi della temuta malattia. «Forse riflette la presidente di Federfarma Rovigo sarebbe stato più efficace seguire il modello dell'Emilia, dove i test in farmacia sono gratuiti, offerti dalla Regione, e inoltre possono essere effettuati in auto-somministrazione sotto il controllo del farmacista, senza dunque la spesa ulteriore degli infermieri». Secondo Pietropoli, lo screening dovrebbe, inoltre, essere ampliato a più categorie. «Con la riapertura ad esempio delle scuole spiega , sarebbe stato più sicuro effettuare uno screening a tappeto prima del ritorno tra i banchi. Abbiamo visto, infatti, che i giovani sono spesso completamente asintomatici». «Il dato dei 1000 asintomatici individuati in farmacia è rimarchevole dichiara Andrea Bellon, presidente di FederFarma Veneto ed evidenzia una prassi ormai consolidata. Di notevole importanza anche il dato relativo ai positivi - poco più del 3% -: questo significa che abbiamo individuato molti asintomatici che altrimenti avrebbero potuto contagiare migliaia di persone. Sono numerosi, infatti, i parenti di persone anziane o malate che si rivolgono alla farmacia perché si preoccupano di non esporre al rischio i soggetti fragili con cui vengono a contatto».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA