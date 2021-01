TAMPONI IN FARMACIA

ROVIGO Tamponi rapidi in farmacia, il servizio in Polesine non decolla e alle farmacie di Rovigo e provincia le richieste sono arrivate con il contagocce. Tra i maggiori problemi che ostacolano la nuova opportunità, il costo del servizio, fissato a 26 euro, gli spazi ristretti, la necessità di allestire i gazebo all'aperto e la difficoltà nel reperire, e pagare, un infermiere professionale per le iniezioni. Nella strategia di contrasto alla pandemia, la Regione ha sottoscritto un protocollo d'intesa con Federfarma e il test antigenico può essere effettuato in farmacia senza alcuna prescrizione medica. Eppure, la possibilità non sembra scaldare gli utenti del Polesine.

VOCI CRITICHE

Ci sono una serie di limitazioni per i cittadini, come evidenzia Maria Elisabetta Narsi della Farmacia Centrale Ildo Narsi di Porto Tolle: «Non possiamo sottoporre al tampone rapido le persone sintomatiche, i cittadini entrati in contatto con un positivo negli ultimi dieci giorni e chi ha un positivo in quarantena in casa. Ci sono quindi diverse scremature: bisogna inoltre fissare un appuntamento e presentarsi con un documento valido e la tessera sanitaria. A Porto Tolle sentiamo molto la concorrenza della medicina di gruppo e del Centro medico che si trova a poca distanza dalla nostra farmacia. Dobbiamo valutare bene anche quanto ci costerà il servizio, con l'assunzione di un infermiere a cui dovremo fornire la tuta e tutti i dispositivi di protezione». Maria Elisabetta Narsi pone l'accento anche su un altro problema: «La questione logistica: noi abbiamo un piazzale dove si potrebbe installare un gazebo, ma in quel punto c'è l'accesso diretto alla farmacia e non sarebbe bello ostacolare gli altri utenti che entrano nei locali». La possibilità di fare il tampone rapido in farmacia non sembra convincere i cittadini di Porto Tolle: «Al momento, abbiamo avuto pochissime domande».

CHIARIMENTI

La Farmacia Rhodigium, che si trova a Rovigo in via Umberto I, frena e attende nuove indicazioni: «Non abbiamo avuto ancora l'ok per partire, vorremmo sapere come fare per organizzarci». I titolari lamentano inoltre un disservizio: «Abbiamo telefonato quasi un mese fa ai vigili urbani, chiedendo un sopralluogo perché siamo intenzionati a fare i tamponi rapidi in via Umberto I con la modalità del drive-in, ma la Polizia locale non si è mai presentata per verificare se sia possibile».

Situata in centro storico a Rovigo, in via Emilio Zanella, l'Antica Farmacia Tre Mori allo stato attuale sbarra la strada alla possibilità di effettuare il test nei locali: «Qualche richiesta c'è stata, ma non siamo in grado di fare i tamponi rapidi nella nostra farmacia, perché servono locali appositi, un'area esterna completamente dedicata e tutto deve essere svolto in completa sicurezza. Non si possono mescolare i cittadini che si presentano per il tampone con gli altri utenti che entrano normalmente in farmacia». Intanto con l'emergenza Coronavirus è sempre boom di richieste per i saturimetri: «Le richieste continuano ad arrivare, ne abbiamo ancora disponibili. Non abbiamo difficoltà nemmeno a reperire le mascherine, c'è invece qualche problema di approvvigionamento per i guanti».

Sul via libera all'operazione tamponi rapidi in farmacia, sono tanti i punti interrogativi che emergono dall'intervento del dottor Guido Bonetto, titolare dell'omonima farmacia di Badia Polesine: «Abbiamo ricevuto alcune richieste dai cittadini e siamo già stati in Comune a chiedere all'Amministrazione comunale la possibilità di installare un gazebo, proprio nelle vicinanze del municipio, due o tre volte a settimana. Noi siamo pronti a partire, ma le spese ricadono completamente sulla farmacia. Dobbiamo trovare un infermiere a carico nostro, mettere a disposizione gli strumenti di protezione e dislocare un farmacista al gazebo nel periodo previsto. In generale c'è stata un po' troppa disorganizzazione e improvvisazione, sarebbe stato meglio consentire ai farmacisti di poter effettuare i tamponi rapidi, visto che sono professionisti preparati e sempre aggiornati con i recenti corsi». Il dottor Bonetto fa anche notare: «Non sarà facile trovare un infermiere disponibile, fissare giorni e orari: poi non dimentichiamo che gli utenti, se si rivolgono al medico di base, non pagano il tampone rapido, mentre in farmacia costa 26 euro».

Alessandro Garbo

