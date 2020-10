PREVENZIONE

ROVIGO «Stiamo iniziando a distribuire tamponi rapidi antigenici anche ai medici di medicina generale perché li eseguano ai loro assistiti su base volontaria».

L'annuncio è stato fatto lunedì scorso, nel corso della conferenza stampa di aggiornamento sul quadro Covid, dal direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella.

NUOVI PROBLEMI

Non si tratta di una cosa di poco conto, perché pone più di un problema ai medici di famiglia dal punto di vista operativo, come spiegato da presidente dell'Ordine dei medici di Rovigo Francesco Noce: «Nei giorni scorsi abbiamo tenuto una videoconferenza con tutti i colleghi per parlare della questione e sono emerse comprensibili titubanze e perplessità. È chiaro che i medici vivono la propria professione come una missione e che ci sono sempre, soprattutto in un periodo come questo, ma il problema è la gestione di questi tamponi: eseguirli in ambulatorio ad un paziente che abbia sintomi specifici e sia quindi un caso sospetto significa creare rischi per altri pazienti dell'ambulatorio, che comunque in caso di positività confermata, dovrebbe essere chiuso per la sanificazione. Altri problemi, legati anche alla disponibilità di mezzi e dispositivi di protezione individuale - continua Noce -, si pongono nell'esecuzione di tamponi a domicilio, tanto che proprio per questo sono state create le Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale. Martedì mi sono incontrato con il direttore generale dell'Ulss per chiarire la questione. L'indicazione è stata quella di utilizzare questi tamponi per fare degli screening in modo da individuare eventuali positivi asintomatici o paucisintomatici, eseguendoli quindi su pazienti comunque già ammessi alla visita ambulatoriale per altre cause e, in particolare, su persone che sono state in zone o situazioni potenzialmente rischiose. Questo permetterà di scoprire soggetti che possono essere contagiati anche se stanno bene, in modo da isolare loro e i loro contatti spezzando sul nascere possibili catene di contagio. La dotazione per ogni medico di medicina generale sarà di 50 tamponi. Abbiamo chiesto che insieme vengano distribuiti anche adeguati Dpi».

INFLUENZA STAGIONALE

C'è poi il fronte stagionale della vaccinazione antinfluenzale, particolarmente raccomandata a tutti in questo momento tribolato. «La campagna è iniziata lunedì spiega Noce e devo sottolineare un aspetto molto importante. Come Ordine avevamo mandato una lettera a tutte le amministrazioni comunali per chiedere se c'era la disponibilità ad aiutare i medici dal punto di vista logistico concedendo degli spazi dove poter effettuare le vaccinazioni, sempre per lo stesso problema organizzativo dell'accesso nei singoli ambulatori e devo dire che la risposta dei sindaci è stata pronta e di massima apertura. In tanti hanno già chiamato per mettersi d'accordo, compreso il sindaco di Rovigo che ha chiesto le tipologie di spazi e le località più congeniali a questo scopo. Anche questo è segno di una grande responsabilità da parte di tutti».

A proposito di tamponi, nell'incontro di martedì, spiega ancora il dottor Noce, «abbiamo parlato anche delle Usca, la cui utilità sta emergendo con forza in questi ultimi giorni, anche per l'esecuzione dei tamponi nelle scuole. Come Ordine ci siamo adoperati per reperire i medici necessari per l'attivazione delle prime due unità, una a Badia e una a Porto Viro. Ora l'Ulss è in procinto di attivare anche la terza, a Rovigo, ma anche una quarta che era stata inizialmente prevista. L'organizzazione sta procedendo e siamo in continuo contatto con l'azienda sanitaria. Si cerca di fare nel miglior modo possibile tutto il possibile, ovviamente non è facile reperire i medici, ci sono problemi cronici che e si aggiungono a quelli del momento. Per fortuna, la nostra provincia è fra le meno colpite anche per le iniziative prese fin dall'inizio, già il 21 febbraio, e del comportamento responsabile dei polesani».

