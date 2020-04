GLI ANZIANI

LENDINARA I tamponi degli ospiti e del personale della Casa albergo per anziani sono tutti negativi, nella struttura si tira un sospiro di sollievo e si continua a tenere alta la guardia anche col sostegno di tanti cittadini e aziende. Lo comunica la presidente Tosca Sambinello, dando informazione circa l'esito dei tamponi rino-faringei effettuati dall'Ulss per lo screening su tutti i residenti e il personale. «È stata verificata l'assenza di casi di contagio al coronavirus e di Covid-19 - spiega la presidente -. I nove residenti per i quali i test rapidi per l'identificazione degli anticorpi segnalavano la presenza di una risposta immunologica, sono poi risultati negativi al successivo tampone rino-faringeo, per cui, al momento, con grande soddisfazione di tutti, Casa Albergo per Anziani è in una condizione di sicurezza. Questo risultato non deve far venir meno l'attenzione per tutte le misure da mettere in atto, e la direzione e il coordinamento della struttura hanno incontrato il team di specialisti dell'Azienda Ulss 5 per analizzare le procedure operative definite dall'ente, condividendo ulteriori misure per mettere in sicurezza residenti e lavoratori della Casa».

L'ISPEZIONE

Giovedì scorso il Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) di Padova ha effettuato un sopralluogo nella struttura verificando le misure e le azioni attuate dall'ente e non ha rilevato alcuna criticità o non conformità. Sambinello ricorda l'importanza di proseguire con la limitazione e il controllo degli accessi alla struttura, che resta blindata, quindi bisognerà ancora rinunciare alle visite dei familiari a cui si sopperisce col servizio di videochiamata per far sentire le persone un po' più vicine. «Confidiamo nella comprensione e collaborazione dei familiari dice la presidente Abbiamo anche riorganizzato le attività non strettamente necessarie, per limitare i contatti stretti e assicurare quella distanza di sicurezza nella Casa, per evitare la diffusione di qualsiasi forma di contagio al suo interno».

DISPONIBILITÀ

Tutto il personale, mostrando grande senso di responsabilità, è pienamente operativo per garantire il regolare e sereno svolgimento della vita degli anziani ospiti nella struttura ed è stato formato sulle modalità operative da mettere in atto. La presidente sottolinea il comprensibile disagio degli ospiti e dei familiari, che da più di un mese non possono incontrarsi per via delle restrizioni imposte dall'emergenza, e la dedizione e professionalità del personale che fa sentire protetti e sereni gli anziani.

«Un sentito ringraziamento va anche a tutte le persone e realtà economiche del nostro territorio che ci hanno offerto il loro sostegno partecipando alla campagna di raccolta fondi avviata per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e delle strumentazioni sanitarie necessarie in questo momento conclude Questo supporto rappresenta un riconoscimento importantissimo per l'impegno dedicato dalla struttura, dell'appartenenza alla nostra comunità e di dimostrazione di un sentire comune che ci rende tutti orgogliosi».

