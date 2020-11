Inizia oggi l'operazione Drive-through-Difesa-Rovigo, ovvero l'attività del punto tamponi ad accesso diretto nel quale il test viene eseguito alle persone, direttamente nella propria auto, attivato con una collaborazione fra Ulss Polesana ed Esercito italiano. La tensostruttura è già stata allestita ieri in uno dei piazzali di parcheggio della Cittadella socio-sanitaria di viale Tre Martiri, la sede dell'Ulss, nell'area che guarda verso il nuovo carcere. Per quanto riguarda l'organizzazione dell'esecuzione dei tamponi, che si affianca a quella ad accesso diretto, attiva 24 ore su 24 all'ospedale di Rovigo, nella fascia oraria dalle 8 alle 14, saranno presenti un ufficiale medico, due sottufficiali infermieri e altri militari che si occuperanno della logistica: saranno accolte le persone con impegnativa del medico per il tampone antigenico rapido e quanti sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva del Sisp e sono stati indirizzati all'esecuzione del test antigenico rapido. Dalle 14 alle 18 sarà invece il personale dell'Ulss a garantire il servizio e verranno eseguiti i tamponi a quanti hanno l'impegnativa per il tampone molecolare e a quanti sono monitorati dal Sisp in pre-accettazione. In Polesine i tamponi molecolari eseguiti da inizio epidemia sono arrivati a 130.894 ed i tamponi rapidi a 36.406. Dalle 16 di lunedì alle 16 di ieri ne sono stati eseguiti oltre 5mila, un record per questa provincia. Anche per questo ci sono stati problemi nell'inserire nel bollettino i risultati dei ben 3.839 tamponi rapidi, ai quali si sono affiancati altri 1.263 tamponi molecolari.

