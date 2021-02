SCREENING DI MASSA

ROVIGO Continua senza sosta l'attività dei Covid Point del Polesine, compreso quello di Adria che ha cambiato sede per lasciar spazio alle vaccinazioni contro il Covid-19. Da una decina di giorni il centro adriese dedicato ai tamponi si è spostato nella Casa delle associazioni, in via Dante 13, per permettere l'allestimento del Cvp (Centro di vaccinazione di popolazione) nella sala Caponnetto adiacente al centro commerciale Il Porto. Rimane sempre attivo anche per tamponi ad accesso libero, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15 con impegnativa per tamponi rapidi e molecolari, dalle 15 alle 17 senza impegnativa per i rapidi, sabato e festivi dalle 9 alle 11 con impegnativa e dalle 11 alle 13 senza impegnativa per i soli tamponi antigenici. Sono sempre attivi anche gli altri Covid Point, a cominciare da quelli presenti a Rovigo. Nel drive-in nella Cittadella socio-sanitaria l'accesso con impegnativa per fare il tampone rapido è possibile dalle 8 alle 10 dal lunedì al sabato. All'ospedale, presso la pensilina rossa di lato alla hall, si fanno sempre tamponi senza appuntamento e senza prescrizione medica dalle 9 alle 19,40 nei giorni feriali e dalle 8 alle 19,40 nei festivi. Il Covid Point attivo nell'ospedale di Trecenta, nella portineria avanzata, funziona ad accesso libero dal lunedì al sabato dalle 9 alle 10,30 con impegnativa del medico di base. L'altro avamposto in Basso Polesine oltre a quello adriese è il Covid Point di Taglio di Po attivo tutti i lunedì e mercoledì feriali dalle 13,30 alle 15,30 per effettuare tamponi antigenici rapidi ad accesso libero con impegnativa. In altre fasce orarie alcuni dei punti tampone sono attivi per appuntamenti programmati per gli assistiti monitorati dal Servizio igiene e sanità pubblica, o su invio del medico di base dopo un esito positivo del tampone rapido o per tamponi pre-operatori.

