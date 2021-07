Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LOTTA AL CORONAVIRUSROVIGO Dopo due giorni a zero contagi, ieri il bollettino epidemiologico ha dato conto di un nuovo caso di positività, una persona che era già in quarantena preventiva. Un aspetto importante se si considera che in questi giorni sta andando avanti a tamburo battente l'attività di screening nei luoghi maggiormente frequentati, che ieri è stata interamente balneare, con gli operatori presenti al parco acquatico...