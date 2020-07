I CONTROLLI SANITARI

ROVIGO Un polesano ogni dieci è stato sottoposto a tampone. Ieri, infatti, altro giorno a contagio zero, il numero di residenti in Polesine ai quali è stato eseguito il test diagnostico per la verifica dell'eventuale infezione da Covid-19 ha superato quota 22mila, 22.020 per la precisione. In realtà, i tamponi eseguiti sul territorio dell'Ulss 5 dall'inizio dell'epidemia sono un numero ben maggiore, oltre il doppio, 46.687. Statisticamente, si tratterebbe di 2 tamponi ogni 10 abitanti. La differenza fra i due numeri ed il fatto che in concreto non siano stati sottoposti a test due polesani ogni dieci, deriva dal fatto che il tampone viene generalmente ripetuto, sia per esigenze clinico-diagnostiche, si pensi solo al fatto che per accertare l'avvenuta guarigione, oltre alla scomparsa di eventuali sintomi, deve arrivare un doppio risultato negativo consecutivo da due test eseguiti ad almeno 24 ore di distanza l'uno dall'altro, sia per quanto riguarda le campagne di screening, che prevedono proprio la ripetizione del test con una ciclicità indicata dalle linee guida regionali per le speciali categorie di lavoratori più esposti al contagio, a cominciare dai lavoratori della sanità.

CATEGORIE A RISCHIO

Proprio su questo fronte, ieri, si è registrata una nuova guarigione di un operatore dell'Ulss 5, residente però fuori provincia, aspetto che fa sì che questa guarigione non rientri nel conteggio polesano. Nello screening fra gli operatori delle categorie più esposte, sono state rilevate in tutto, dall'inizio dell'epidemia, 99 positività, 41 delle quali fra i dipendenti dell'Ulss. Con la guarigione di ieri restano solo due gli operatori ancora positivi. Fra le altre positività emerse nei test di screening, 3 sono emerse fra i medici di medicina generale, tutti guariti, 8 nelle strutture private accreditate, un vigile del fuoco, 12 dipendenti di ditte private, a loro volta guariti, nessuno in farmacie, parafarmacie, né fra il personale di cooperative e ditte che lavorano nelle sedi dell'Ulss.

STRUTTURE RESIDENZIALI

Per quanto riguarda le strutture residenziali, 16 gli operatori che erano stati trovati positivi per quanto riguarda l'area anziani, 18 dell'area disabili, ora tutti guariti. Dieci, invece, i riscontri fra gli ospiti delle strutture per anziani, senza più alcuna positività attuale, mentre ben 94, fra gli ospiti disabili, in questo caso con un'unica ostica e storica positività residuale di un ospite della Casa Sacra Famiglia di Fratta Polesine. Ieri, si è registrata anche un'ulteriore guarigione di un residente in Polesine, dato che porta il numero totale delle persone attualmente positive fra Adige e Po ad appena 4 unità. Il dato complessivo di polesani guariti, invece, è di 411.

LA STATISTICA

Confrontando il quadro generale con quello di esattamente un mese fa, il 3 giugno, emerge come si siano registrati due soli riscontri di positività, da 449 a 451, tutti e due, fra l'altro, casi di ri-positivizzazione. Il numero totale di tamponi eseguiti, invece, è passato da 30.724 a 46.687. Questo significa che la media giornaliera di tamponi è stata di 532. Il 4 giugno, fra l'altro, è stato il giorno in cui gli ultimi due pazienti ricoverati nell'Area medica Covid del San Luca hanno lasciato il reparto allestito per fronteggiare l'emergenza che è rimasto completamente vuoto, così come, da tempo, lo erano già la Terapia intensiva Covid e la Terapia subintensiva polmonare. Un quadro che indubbiamente è più che rassicurante e che porta a vivere le giornate di questo primo caldo scorcio d'estate senza eccessivi patemi. Anche se, continuano a ricordare anche dall'Ulss, non bisogna abbassare troppo la guardia perché il virus non è sconfitto e potrebbe riemergere in modo inaspettato.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA