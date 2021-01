«La notizia positiva che tutta la diocesi attendeva è arrivata: il vescovo è finalmente guarito dal virus»: questo l'annuncio arrivato ieri dalla Diocesi con una nota dove si sottolinea come monsignor Pierantonio Pavanello, «in isolamento dall'11 dicembre per aver contratto il virus Covid-19, è risultato negativo al terzo tampone. Anche le difficoltà per il principio di polmonite bilaterale sono risolte senza gravi conseguenze. Tuttavia, il vescovo, avendo bisogno di osservare ancora alcuni giorni di riposo, prevede di riprendere le attività pubbliche alla fine della prossima settimana». Con l'occasione «il vescovo desidera ringraziare i medici e gli altri operatori sanitari che lo hanno seguito durante la malattia. Rinnova la sua riconoscenza ai tanti che lo hanno accompagnato con la loro vicinanza e la loro preghiera. Anche a partire dall'esperienza vissuta, assicura la sua preghiera e il suo ricordo a quanti sono provati dall'epidemia, in primo luogo gli ammalati e i loro familiari, le famiglie che hanno perso un loro caro e gli operatori sanitari, in prima linea nella lotta al virus». Nel messaggio di inizio anno, il vescovo aveva detto come «paura, rabbia, sfiducia ci accompagnano in questo passaggio. In questi giorni di isolamento mi sembra di poter dire che c'è anche un'altra strada: possiamo partire dal tanto bene che la pandemia ha sprigionato nelle nostre comunità per trarre da lì la forza e la speranza di cui abbiamo bisogno».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA