LA TESTIMONIANZA

LENDINARA Prima il relax, la tintarella e le ferie spensierate a Rovigno, poi il rientro a casa in fretta e furia, perché la vacanza aveva preso una piega inaspettata: tampone obbligatorio per chi rientra da Croazia, Spagna, Malta e Grecia. Una lendinarese, della quale omettiamo il nome a sua tutela, racconta come sono trascorsi i tre giorni d'attesa prima di avere il fatidico responso: lei, il compagno e le due bambine sono negative al Coronavirus, ma per attendere il verdetto sono trascorsi tre giorni. Ora la famiglia può tirare un sospiro di sollievo, anche se la vicenda non finisce qui.

«Siamo partiti il 6 agosto e prima di andare in Croazia ci siamo documentati, se non avevamo sintomi influenzali potevamo andare. Abbiamo prenotato fino al 14 e alloggiato in un camping a Rovigno: giovedì 13 controllo le notizie online e leggo che per il rientro in Italia c'è l'obbligo di sottoporsi al tampone. Sveglio tutti e decidiamo di rientrare in Italia con un giorno d'anticipo, perché lunedì 17 dovevo tornare al lavoro. Eravamo preoccupati, abbiamo fatto la spesa in Croazia per ridurre al minimo i contatti sociali: giovedì alle 13 eravamo a Lendinara, venerdì alle 12.30 siamo entrati all'ospedale di Rovigo, tra i primi a effettuare il tampone».

I PROBLEMI

Qualcosa s'inceppa nel meccanismo sanitario, secondo la testimonianza della donna. «Abbiamo contattato l'Ufficio igiene a Rovigo e scoperto che era chiuso per ferie, scattava la segretaria telefonica e una voce registrata ci rimandava all'Ufficio di Adria, aperto solo il martedì e il giovedì per un paio d'ore. Abbiamo dovuto telefonare noi, recuperando un numero trovato online, per avere il riscontro: ci è stato risposto che già dal 15 agosto l'esito del tampone era negativo, che l'Ufficio igiene aveva spedito i risultati per posta e lo aveva comunicato al nostro medico di base, il quale però è in ferie. Abbiamo rispettato la legge e dichiarato il rientro in Italia, ora cosa dobbiamo fare? Le autorità hanno i nostri contatti e questa mattina (ieri per chi legge, ndr) abbiamo ricevuto una chiamata dalla Guardia di finanza: ci hanno detto che dobbiamo continuare l'isolamento domiciliare fino ai 14 giorni».

LA CRITICA

La donna precisa che «abbiamo una casa grande, il giardino e la piscina, non mi lamento, continuo a lavorare in smart working, ma la situazione andava gestita meglio: il tampone dovevano farlo a tutti i vacanzieri prima di partire per l'estero, oppure vietare i viaggi fuori dall'Italia. Vedo tanta confusione».

I NO ITALIANI

Come mai non siete rimasti in Italia? «Abbiamo beneficiato del bonus vacanze, ma abbiamo contattato diverse strutture e ci hanno risposto che non era applicabile nella settimana di Ferragosto. E così abbiamo scelto di ritornare in Croazia, dove i prezzi sono più convenienti».

Com'erano le misure anti Covid? «Pulizia e attenzione erano ineccepibili: il lettino in spiaggia era continuamente sanificato e tutti indossavano le mascherine».

