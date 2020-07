L'INCIDENTE

BOARA La scorsa notte la corsia sud del ponte sull'Adige dell'A13 è rimasta completamente bloccata per circa tre ore per un tamponamento fra due mezzi pesanti, avvenuto poco dopo le 22, che ha visto uno dei due tir intraversarsi sulla carreggiata, sbarrandola sostanzialmente da un guardrail all'altro, impedendo non solo il transito dei mezzi che seguivano,ma anche qualsiasi passaggio. Questo ha complicato anche le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco, arrivati da Rovigo con due automezzi tra cui l'autogrù, hanno infatti raggiunto a piedi il luogo dell'incidente, mentre i soccorsi scortati dalla Polstrada della Sottosezione Rovigo A13 hanno raggiunto il punto dell'incidente viaggiando contromano, quindi da Rovigo verso Padova, ma utilizzando la corsia che da Padova porta a Rovigo. Fortunatamente nello scontro fra i due bisonti della strada i due camionisti non si sono feriti gravemente e sono riusciti a venire fuori autonomamente dai rispettivi mezzi, anche se sono stati comunque entrambi soccorsi dal personale del Suem. Il punto di impatto è stato proprio nel tratto del ponte che attraversa l'Adige e che segna il confine fra le due province di Rovigo e Padova. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA