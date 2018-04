CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TAGLIO DI PO Torna la rassegna Culturalmente Taglio di Po con la presentazione, venerdì, alle 21 in sala consiliare del municipio, del libro di Gianluca Cappellozza Sedie all'insù.Cappellozza vive a Battaglia Terme (Padova), laureato in Sociologia, Filosofia e laurea specialistica in Organizzazione e Gestione delle Politiche e dei servizi sociali, ha all'attivo numerose pubblicazioni, tra cui Vi regalo Natale (2004), Boccasette (2010), quest'ultimo romanzo breve, medaglia d'argento al Premio nazionale Anps nel 2011 a La Spezia; Perizie da...