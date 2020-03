TAGLIO DI PO

Si pagherà il 31 maggio senza l'applicazione di sanzione e interessi la prima rata Tari 2020. Lo ha deciso la Giunta comunale del sindaco Francesco Siviero deliberando all'unanimità. La decisione è figlia delle misure introdotte in più occasioni dal Governo centrale per il contenimento e la gestione dell'epideia da Covid-19 che hanno imposto il rinvio della scadenza del 16 aprile.

«Per ora, abbiamo preso questa decisione - ha spiegato il vice sindaco, Alberto Fioravanti - ritenendo doveroso deliberare questo provvedimento in ottemperenza a quanto previsto dal Regolamento per la disciplina della Tari, ma ci riserviamo altre azioni a sostegno di imprese, professionisti e partite Iva colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria».

ALIMENTARI A DOMICILIO

In collaborazione con le attività di vendita di generi di prima necessità - ha informato il sindaco Siviero - abbiamo stilato un elenco con tutti gli esercizi commerciali che effettuano servizio a domicilio che sono, per i generi alimentari: Agriman e Moretti Ombretta, via Marina, frazione di Oca; De Grandi Orazio, via del Lavoro e Spinello Natalino via Roma, Taglio di Po-centro; per i panifici: Al Mulino, in viale Kennedy; Duò, in via Romea; Girotti, in via Romea, Lazzarin, in via Roma; per le macellerie: Pregnolato, in via M. Ignoto; Spaccio carni Fontana, in via S. Basilio; per frutta e verdura: Creopaldi Luciana, in via Dante e in via Romea a Taglio di Po centro, e Ortofrutta Andrea De Bei, ambulante, cellulare 391 7725132. Altri che volessero inserirsi, possono contattare il Comune. Inoltre, sarà dedicato agli anziani non autosufficienti, senza mezzi di trasporto, ad anziani soli e senza sostegno familiare, ad ammalati, immunodepressi, in quarantena, affetti da patologie invalidanti, oppure famiglie in stato di necessità come famiglie mono-genitoriali con figli inferiori ai 14 anni, il servizio di consegna di farmaci a domicilio organizzato dal Comune con i Servizi sociali in collaborazione con la Protezione Civile e il supporto di diversi volontari di associazioni che operano nel sociale.

«Il servizio - spiega Silvia Boscaro assessore ai Servizi Sociali è attivo, per i cittadini residenti a Taglio di Po, da ieri ed è organizzato in collaborazione con la Farmacia della dottoressa Maria Rosa Pozzato in viale J.F.Kennedy, con la Farmacia Centrale della dottoressa Elisa Bonamico in piazza IV Novembre, con la Farmacia Salus del dottor Vincenzo Chiefa a Oca Marina e con la parafarmacia Kemitalia di Vilma Milani in via Matteotti».

FARMACI

Durante la settimana le farmacie tagliolesi raccoglieranno dagli utenti le ordinazioni che saranno poi trasmesse all'ufficio Servizi Sociali del Comune. L'ufficio, a sua volta, contatterà i volontari, che saranno muniti di un tesserino di riconoscimento, e organizzerà la consegna a domicilio dei farmaci per il mercoledì e sabato mattina di ogni settimana finché durerà l'emergenza sanitaria. Per la Zona Marina invece, la farmacia Salus raccoglierà le necessità e provvederà in autonomia a consegnare a domicilio i farmaci richiesti. Il tutto nel pieno rispetto delle misure preventive sanitarie. Si tratta di un sostegno dedicato alle persone fragili o comunque in difficoltà, rivolto a persone che sono prive di quella rete sociale e familiare necessaria per l'approvvigionamento dei farmaci.

«Gli anziani e le persone fragili sono da sempre la nostra priorità conclude l'assessore Boscaro e lo sono ancora di più in questo difficile momento di emergenza Coronavirus. Per tutelare questa fascia della popolazione siamo al lavoro con il mondo del volontariato e dell'associazionismo, preziosa e insostituibile risorsa della nostra comunità. Un sentito grazie alle farmacie e parafarmacie che hanno dato la loro disponibilità e ai volontari impegnati in questo importante servizio».

Due automezzi della Protezione Civile, dotati di altoparlanti con una registrazione del sindaco Francesco Siviero, uno nel capoluogo e uno nelle frazioni, al mattino e al pomeriggio, passano per tutte le vie invitando tutti i cittadini a stare in casa e muoversi solo per necessita comunicando pure che cimiteri e parchi, sull'intero territorio comunale, sono chiusi.

Giannino Dian

