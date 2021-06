Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIASimbolico taglio del nastro ieri in via Lampertheim, a cura di Padova Nuoto, dell'estivo della piscina comunale. A fare da anfitrione Gianfranco Bardelle, patron della società patavina. Al suo fianco il sindaco Omar Barbierato e il delegato provinciale del Coni Point Rovigo Lucio Taschin. Traguardo importante per la comunità adriese vista l'importanza dell'impianto natatorio per una realtà che si vorrebbe porre come città...