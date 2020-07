L'INTERVENTO

ROVIGO Il verde fa spazio al digitale. In questi giorni ha destato curiosità in città il taglio di qualche albero nella zona di ponte Marabin e la conseguente cementificazione di un fazzoletto di spazio verde.

«Un taglio - spiega l'assessore all'Ambiente Dina Merlo - reso necessario per fare spazio a una cabina per il progetto Open Fiber. Dopo un'attenta valutazione, è stato individuato quel punto per l'ottimizzazione della ricezione e dunque si è dovuto procedere al taglio di un paio di alberi e alcuni cespugli».

Da quel punto, entra nel dettaglio l'assessore all'Innovazione Luisa Cattozzo, «partiranno i cavi della fibra ottica che stanno posando in città. La centralina di ponte Marabin non avrà dunque antenne».

L'OPPORTUNITÀ

Nei prossimi mesi, ben 19mila abitazioni saranno infatti cablate con la fibra ultraveloce. Si tratta di un investimento da circa 7 milioni di euro, per abilitare velocità di connessione fino a 1 gigabit per secondo. Open Fiber, la società partecipata da Enel e Cassa depositi & prestiti, ha infatti siglato una convenzione con il Comune di Rovigo per la realizzazione di una nuova rete, interamente in fibra ottica, in modalità Ftth (Fiber to the home, fibra fino a casa), che garantisce performance di navigazione sul web elevatissime e non paragonabili a quelle delle attuali reti in rame o miste fibra-rame.

COMUNICAZIONI RAPIDE

«Grazie a questo intervento - aveva spiegato Cattozzo durante la presentazione del progetto a palazzo Nodari - i cittadini del centro potranno accedere al mondo digitale in cui i servizi sono offerti ai massimi standard, direttamente dalle singole unità immobiliari. Non solo: la stessa amministrazione potrà finalmente collegare una quarantina di edifici pubblici o di interesse pubblico a questa infrastruttura, così da favorire l'erogazione di prestazioni volte a cittadini, imprese e professionisti assolutamente innovativi, gettando le basi per lo sviluppo di una vera smart city».

