Tagli ai prof, volano stracci tra la Donazzan e la Garbo

SCUOLAROVIGO «Imputando la gestione dell'organico docente alla Regione dimostra di non conoscere e comprendere neppure la materia»: l'assessore regionale all'Istruzione Elena Donazzan risponde così all'assessore comunale Susanna Garbo, che aveva lamentato di non aver ricevuto risposte alle istanze presentate in Regione sul taglio di sette docenti negli istituti comprensivi Rovigo 3 (quattro insegnanti in meno), Rovigo 4 (due) e Rovigo 2 (uno). In un comunicato stampa, l'assessore regionale replica «alle accuse dell'assessore rodigino alla...