ROVIGO Ristoranti, spaghetterie e aziende che investono sul territorio. Il commercio cerca la rinascita dopo l'emergenza Coronavirus.

La Kampanara, ristorante e pizzeria di Canaro, è fresca di taglio del nastro. «Abbiamo inaugurato sabato alla presenza del sindaco di Canaro - spiega il proprietario Diego Straforini - ci siamo avventurati in questa esperienza, iniziata prima del virus, e ora abbiamo scelto di aprire. L'apertura è stata a invito, per evitare un afflusso superiore. La capienza attuale si ferma a 60 persone tra interno e dehor, a pieno regime arriveremo a 110 posti. Tra le specialità che proponiamo, oltre alla pizza napoletana, carne alla griglia, cammello e zebra. Adesso, però, i magazzini dell'import-export sono vuoti e stiamo aspettando i rifornimenti. Nello staff ci sono mio padre Nerio e Ilaria Rizzi».

L'AZIENDA

Un'altra molla è scattata proprio durante la pandemia, con la Loro Fratelli voleva consolidare la presenza in Polesine. «Abbiamo trovato i locali, realizzato i lavori in poche settimane a maggio - ricorda Michele Panin, responsabile commerciale del gruppo - la gestione del nuovo punto vendita di luce e gas a Lendinara è affidato alla società Ngp di Anna Bonagurio, che segue anche i punti a Rosolina e a Villanova del Ghebbo. Abbiamo inaugurato il 2 giugno per dare un segnale importante».

SCELTA DI VITA

Laureato in Economia e commercio, Andrea Tenani ha lavorato nel settore farmaceutico e sta per cambiare vita. Il sogno presto diventerà realtà nella sua Polesella. «Tra fine giugno e inizio luglio aprirò la mia spaghetteria-osteria La clinica dei sani sulla Statale 16. Sto ultimando i lavori all'esterno, per aggiungere posti in più dopo le restrizioni. Voglio tradurre la mia passione in un lavoro e ho deciso di fare il grande passo alla soglia dei 50 anni. Il Coronavirus ha rinviato di alcuni mesi l'apertura, ma non sono spaventato, serve un po' di coraggio. In cucina sarò affiancato da uno chef professionista, altre due persone lavoreranno tra sala e banco». Tenani scommette sui social: «Assumerò una stagista che segua le pagine Facebook e Instagram. Punteremo sulla tradizione in cucina, ma con un occhio ai giovani e alla digitalizzazione».

GLI ADDII

Storie di speranza, ma non vanno dimenticate le realtà che non sono sopravvissute alla crisi. È il caso del ristorante Al Bagaj di Runzi. Il locale della frazione di Bagnolo si è arreso al virus e ha abbassato la saracinesca a fine aprile. Il titolare Maurizio Barotto era amareggiato: «Non me la sento di proseguire, il servizio d'asporto non rappresenta la mia filosofia di cucina. Già prima era faticoso rimanere a galla, troppa burocrazia. Rimanere chiusi oltre due mesi per l'emergenza sanitaria ha influito sulla scelta».

A Canaro, sulla Statale 16, non tira una bella aria per il bar del distributore Ip. Il locale della stazione di servizio è chiuso dal 12 marzo. «Siamo in attesa di disposizioni da parte dell'azienda e non sappiamo quando riapriremo», fanno sapere dallo staff. Sono due le dipendenti in cassa integrazione.

