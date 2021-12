SVILUPPO

ROVIGO Non spegnere la luce sulla Zls. Laura Cestari torna a invocare la Zona logistica semplificata. Dopo l'allarme lanciato nelle scorse settimane da Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia-Rovigo, cui erano seguiti a stretto giro l'appello dei parlamentari veneti del Carroccio e le rassicurazioni della senatrice Roberta Toffanin (Forza Italia), dalla consigliere regionale di Liga Veneta arriva un altro sostegno per una misura destinata nei programmi a segnare il rilancio del Polesine.

«Sulla vicenda - le parole di Cestari - pare esser calato di nuovo il silenzio, almeno questo è il mio timore: il Polesine non può rischiare di perdere uno degli ultimi treni per risalire finalmente la china e cercare di colmare un gap storico con il resto del Veneto. La Regione è già un fronte unico sull'argomento, infatti l'assessore Roberto Marcato si è fatto subito sentire dopo l'allerta degli Industriali, non possiamo permettere che si torni nel limbo rimandando un intervento a dir poco strategico. Ecco perché auspico che tutte le istituzioni polesane, i nostri sindaci con il neo presidente della Provincia, i consiglieri regionali e anche i parlamentari, provino a fare sistema: serve un patto condiviso per far sentire, se occorre alzando il volume, un'unica voce. L'Alto Polesine e la zona di Marghera non possono rinunciare a una partita che in tre anni vale circa 2,4 miliardi di potenziali investimenti per oltre 26mila posti di lavoro. Senza Zls non c'è futuro».

A. Gar.

