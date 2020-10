SVILUPPO

ROVIGO Ci mancava solo il Covid a inferire sull'area fieristica della città, già da anni in forte difficoltà economica. Ma ormai il piano B degli azionisti della società partecipata è chiaro: il futuro del Censer è fatto di cultura e innovazione.

La pandemia e il conseguente taglio degli eventi ha messo in ulteriore difficoltà le casse della società di servizi che vede partecipi il Comune, la Provincia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Intesa Sanpaolo, la Camera di commercio Venezia Rovigo Delta-Lagunare e Confindustria Venezia Area metropolitana di Venezia e Rovigo.

CRISI VECCHIE E NUOVE

L'area fieristica di viale Porta Adige, sorta negli anni 90 sulle spoglie dell'ex zuccherificio e dal 2001 gestita direttamente da RovigoFiere, era stata pensata come uno spazio espositivo da dedicare alle aziende provenienti anche da fuori regione. La cittadella delle mostre e dei convegni non ha avuto però lo slancio sperato. Messa in ginocchio dalla crisi economica del 2008, mai è decollata ed è stata negli anni sull'orlo del fallimento. A salvare la società in extremis, nel 2016, la vendita del Cubo, sede del Cur, al Fondo Veneto Casa di Cariparo per la realizzazione, nei terreni adiacenti, del nuovo studentato che aprirà, tra l'altro, in questi giorni, a circa 100 studenti universitari.

Nel frattempo, il Censer ha iniziato a cambiare vestito, aprendo le porte sempre più all'università, a laboratori legati all'innovazione tecnologica, ad aziende e da ultimo alla cultura.

Da circa un anno ospita, infatti, La Fabbrica dello zucchero, startup innovativa realizzata con il contributo della Regione, punto di riferimento per le arti visive e performative, protagonista di un progetto che punta a diffondere cultura tramite spettacoli, percorsi di ricerca, formazione e aggregazione.

LA TRASFORMAZIONE

Quale sarà il futuro del Censer nei prossimi mesi?

«Nell'ultimo periodo - spiega l'amministratore unico Giuseppe Toffoli - abbiamo messo a disposizione delle aziende anche le sale Rigolin (200 posti) e Bisaglia (476 posti) per riunioni e assemblee, spazi adatti a da ospitare questa tipologia di incontri nel rispetto delle norme anti Covid. Certo le difficoltà dell'ente persistono, ma gli azionisti stanno valutando una serie di soluzioni per porre fine a questo stato di galleggiamento in cui si è trovato, negli ultimi anni, a causa delle difficoltà economiche».

Messa da parte l'ipotesi del trasloco del tribunale in viale Porta Adige, la via intrapresa è quella legata alla cultura, all'innovazione e alle aziende, come detto. Uno spazio ideale per fare incontrare i giovani con il mondo del lavoro e della ricerca. «Il futuro del Censer è senz'altro l'università - sottolinea l'amministratore unico - laboratori di ricerca e innovazione strettamente collegati anche alle stesse aziende. La aree fieristiche di piccole dimensioni, abbiamo visto un po' in tutta Italia, non sono riuscite a restare in piedi, il settore è concentrato ormai solo nei grandi poli fieristici, impensabile realizzare e fare funzionare uno spazio fieristico in ogni città».

ASSETTI SOCIETARI

Proprio verso la cultura, la scuola, l'intreccio ricerca, aziende e università, sono i progetti che faranno definitivamente cambiare volto a quella che potrebbe presto diventare il cuore pulsante dell'economia della provincia, della ricerca e dell'innovazione. Prioritario, a questo punto, un cambio degli equilibri interni degli azionisti che oggi vedono ancora la Provincia con voce in capitolo all'interno dell'ente, ma di fatto in difficoltà a fare la sua parte. Servono risorse che di questi tempi ulteriormente segnati dalla crisi del Covid, gli enti pubblici fanno sempre più fatica a erogare.

Nel frattempo, i padiglioni fieristici di viale Porta Adige, fanno i conti delle perdite di un anno nero per via della pandemia. «Non siamo ancora in grado di stimare le perdite conseguenti al Covid - precisa Toffoli - la prima fiera dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, sarà la Campionaria di ottobre che sarà organizzata secondo le nuove regole anti-Covid: distanziamento, igienizzazione giornaliera degli spazi e contingentamento dei flussi. Il futuro dei padiglioni, per il momento, dipenderà, come per tutte le aree fieristiche, dall'evolversi dell'emergenza».

Quest'ultima ha avviato, però, l'aria fieristica di viale Porta Adige in un percorso già iniziato da qualche anno. «Il centro polifunzionale al servizio del territorio è sempre più la nuova vocazione di Censer-RovigoFiere, che in questa direzione ha orientato la propria attività implementando sul fronte di convegni, workshop, eventi culturali e di spettacolo, cinema, laboratori e iniziative collegate».

Fiore all'occhiello della cittadella tecnologica alla quale è stata destinata la storica struttura a tre piani della struttura, è T2I, incubatore di imprese certificato, crocevia di sviluppo di innovazione e crescita di business.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA