Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(F. Cam.) Si è svolto oggi, nella sede dell'Urban Digital Center il primo dei nove incontri nelle sette province venete, definiti dalla Giunta regionale per individuare gli obbiettivi da raggiungere in materia di digitalizzazione che segneranno la strada della nuova Agenda Digitale del Veneto. «Con il tavolo dedicato al digitale per il settore culturale prende ufficialmente il via questo percorso che ci porterà in tutto il Veneto per...