COMMERCIO

ROVIGO Nell'anno più buio, un filo di luce estiva. Dopo la chiusura, la voglia di shopping, rimasta compressa, sembra essersi manifestata con maggiore forza. Recuperare il terreno perso resta un miraggio, la situazione per qualcuno è di estrema difficoltà, ma in questo momento i commercianti rodigini riescono comunque a vedere il bicchiere mezzo pieno o, comunque, non vuoto. Sul fronte saldi, è presto per fare un bilancio, anche per le tante differenze non solo fra settore e settore, ma anche fra negozio e negozio, tuttavia il clima che si respira non è più la cappa di pessimismo dei mesi scorsi, anche se restano comunque malcelati timori per il futuro.

ASCOM-CONFCOMMERCIO

«I saldi sottolinea Stefano Pattaro, presidente di Ascom Confcommercio Rovigo, ma prima ancora commerciante nel settore dell'abbigliamento con due negozi a Badia - sono sempre un momento di soddisfazione per il cliente che ha modo di risparmiare e un momento di recupero per il commerciante: quest'anno, nonostante il Covid e lo slittamento in avanti di un mese, sono partiti abbastanza bene, in alcuni casi anche al di sopra delle aspettative, che francamente non erano alte. Noi auspichiamo che anche ad emergenza sanitaria conclusa le date rimangano queste, posticipate di un mese rispetto a prima, dal primo agosto per l'estate. Anzi, anche per l'autunno/inverno, la nostra speranza è che si inizi un mese dopo, a febbraio. Registriamo una soddisfazione maggiore per i negozi che vendono prodotti qualificati: il saldo di fine stagione diventa un'occasione concreta e credibile. Restiamo molto preoccupati per quanto potrà succedere in autunno, e confidiamo nel buon senso di tutti nel rispettare le regole imposte dal Covid proprio per scongiurare nuove crisi che aggraverebbero le già precarie condizioni di tante imprese».

CONFESERCENTI

Vittorio Ceccato, presidente di Confesercenti Rovigo, sottolinea come i saldi posticipati si siano innestati nella «situazione strana di questa estate, fuori da ogni riferimento. A luglio abbiamo cercato di attivarci nel miglior modo possibile, stando vicini ai nostri associati, raccogliendo le loro istanze e favorendo le attività dei giovedì di apertura serale con Restart', congegnata dal manager di distretto e dal Comune. Il tutto è culminato con l'organizzazione da parte nostra, con le sole risorse dell'associazione, di Saldi sotto le stelle', in concomitanza con l'apertura dei saldi. Siamo soddisfatti di quello che siamo riusciti a fare vista la situazione e anche del riscontro, più che positivo». Anche il primo giorno di saldi è stato complessivamente positivo e, come spiega Ceccato, porta a lanciare una proposta: «Era una giornata molto calda e, da una sorta di piccolo sondaggio che abbiamo effettuato, è emerso come il maggior afflusso sia stato nel dopocena: per questo, nel caso di nuove giornate di aperture serali, chiederemo di arrivare fino a mezzanotte».

Chi dà un segno concreto del proprio ottimismo è Rita Pizzo, titolare del negozio di calzature Roverella Shoes e fino allo scorso marzo presidente dell'associazione Centro Città, sciolta per cause di forza maggiore, che nella seconda metà del mese prossimo inaugurerà il nuovo negozio, in piazza Vittorio Emanuele II, nello spazio che per anni ha ospitato la bottega di golosità Dolcezze. Già dal 23 luglio ha avviato la liquidazione in vista del trasferimento, che richiederà uno sforzo notevole ma anche una grande fiducia nel futuro: «L'ottimismo ci vuole - spiega - Noi, fra l'altro non siamo mai stati fermi perché abbiamo attivato il servizio di consegne a domicilio. Da quando abbiamo riaperto, fra promozioni, liquidazioni e quant'altro la sorpresa dei saldi è un po' svanita. È

Per il centro la ripartenza non è andata affatto male. Ovviamente ci sono differenze, ma le iniziative che sono state organizzate sono state molto positive e tutta Rovigo ne ha giovato. Abbiamo visto molta più gente rispetto al passato. Quella che si è aperta è la settimana più critica, il centro è più vuoto. Ma noi restiamo ottimisti».

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA