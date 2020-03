SUPERMERCATI

ROVIGO Spesa prenotata online e consegnata nel parcheggio del supermercato. È il servizio gratuito attivato dal gruppo Alì per evitare assembramenti all'interno dei punti vendita e permettere ai clienti di effettuare la spesa in sicurezza. Un servizio che in questo momento di emergenza è stato fortemente richiesto. L'azienda veneta l'ha pertanto sviluppato nel più breve tempo possibile per permette ai clienti di fare la spesa comodamente online e di ritirarla senza dover entrare all'interno del negozio.

L'INIZIATIVA

All'esterno dei supermercato di viale Porta Adige sono presenti parcheggi dedicati dove è possibile ritirare la spesa. «Ringrazio tutti i collaboratori che si sono adoperati con entusiasmo e sollecitudine per riuscire a dare questo servizio in tempi brevissimi ha detto Gianni Canella, vice presidente di Alì spa -. Il cliente ha la libertà di scegliere qualità e convenienza dei prodotti con una comodità in più: poter ordinare facilmente online e ritirare la spesa all'orario preferito, senza dover neanche entrare nel negozio, evitando code e assembramenti per la sicurezza di tutti in queste difficili settimane»

«Stiamo vivendo un momento molto complicato ha commentato il sindaco Edoardo Gaffeo -. Ringrazio la società Alì supermercati per il servizio che consente ai cittadini di poter fare in totale tranquillità la propria spesa e rispettando i requisiti previsti dai diversi decreti che si sono succeduti. Ringrazio anche Alì per la disponibilità manifestata fin da subito nella collaborazione al progetto di consegna gratuita della spesa alimentare, da parte dei volontari, alle fasce più in difficoltà della popolazione».

Il cliente che prenota online la spesa ha la possibilità di personalizzare il proprio acquisto indicando anche i singoli prodotti dell'ortofrutta, lo spessore della fetta di prosciutto o il peso della costata e il pesce fresco già pulito e squamato per essere cucinato. Sono diversi in città i negozi che si sono già organizzati per fare fronte all'emergenza attraverso il servizio di spesa a domicilio, non solo in centro ma anche nelle frazioni. Anche diversi ristoranti, costretti alla chiusura dal decreto Civid-19, hanno avviato la consegna del cibo a casa dei propri clienti.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA