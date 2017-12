Supermercati, oggi aperture a orari ridotti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CENTRI COMMERCIALIROVIGO Oggi, giorno di San Silvestro, saranno tutti regolarmente aperti i centri commerciali più importanti di Rovigo e provincia. Tutti con orario continuato, anche se rispetto agli altri giorni si lavorerà un po' meno, visto che la chiusura sarà anticipata rispetto agli orari canonici. Nessuno ha deciso di tenere aperto lunedì, mentre tutti saranno con le saracinesche alzate il giorno dell'Epifania.SHOPPING ESTREMOE così anche per gli ultimi Ritardatari che non avessero ancora acquistato il necessario per il cenone di...