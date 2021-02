EDILIZIA

ROVIGO A otto mesi di distanza dal suo avvio, in Polesine è già possibile vedere i primi edifici ristrutturati grazie al Superbonus 110%. A illustrare gli effetti dell'intervento di riqualificazione energetica per mezzo degli incentivi statali, avvenuto in piana emergenza Covid, è Luca Marabese. Residente a Trecenta, Marabese è uno dei primi in assoluto in tutto il Polesine ad avere beneficiato del contributo: «Avevo la necessità di fare sistemare le facciate e il tetto ma non pensavo di poterlo fare ora. Quando è uscito il decreto, mi sono informato presso l'impresa edile Ghiotti e grazie ai loro consigli e alla loro assistenza mi sono immediatamente attivato, incaricando i tecnici da loro consigliati».

DECRETO GOVERNATIVO

Marabese si è messo a studiare le carte e ha cercato l'assistenza di un professionista. Ha cercato di capire come funzionava il meccanismo statale, che lavori avrebbe potuto comprendere, chi poteva accedervi e, soprattutto, se i lavori sarebbero stati integralmente coperti da contributo come annunciato. «L'iter - ammette - è stato abbastanza complesso, ma la collaborazione con l'impresa è stata molto utile».

L'accesso al Superbonus 110%, infatti, è regolato da molte linee guida, circolari applicative, chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Come se non bastasse, sono necessarie anche la conformità urbanistica del fabbricato, il superamento di ben due classi energetiche e la possibilità di eseguire quelle opere definite trainanti (ovvero il cambio della caldaia, l'applicazione del cappotto o copertura termica). A livello economico, intrecciando le diverse normative, va fatto un attento confronto della congruità dei prezzi in rapporto ai massimali dei vari bonus fiscali e il risultato, di conseguenza, non può essere sempre pari a zero.

L'IMPRESA

Questo lo spiega anche Paolo Ghiotti, titolare dell'omonima ditta edile e presidente di Ance Veneto: «Il fabbricato di Marabese ha metrature importanti, per cui, avendo eseguito un intervento integrale sotto l'aspetto energetico con il cappotto termico, il tetto, gli impianti e il fotovoltaico, il costo complessivo ha leggermente superato i massimali ed il committente ha dovuto integrare una minima quota». Al di là dei benefici di tipo economico, Marabese, terminati i lavori, racconta di avere già potuto godere anche di quelli relativi all'isolamento termico. «Sono stato colpito dall'aver percepito sin da subito il miglioramento termico e di riscontrare che il riscaldamento si accende molto meno rispetto a prima - spiega il trecentano - Appena sarà definitivamente completata l'impiantistica, mi aspetto un ulteriore risparmio di consumi».

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA