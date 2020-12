ECONOMIA

ROVIGO Cna Rovigo lancia una task force per il superbonus 110 per cento, fornendo a cittadini e imprese guide pratiche, professionisti convenzionati e una piattaforma dedicata con un simulatore per poter cogliere consapevolmente le opportunità dello strumento che in Polesine potrà avere un impatto di 60 milioni di euro in sei anni.

LE AGEVOLAZIONI

Le forme di supporto per poter usufruire di un'opportunità tanto unica quanto complessa, anche dal punto di vista burocratico, sono state illustrate ieri un una conferenza stampa online da Matteo Rettore di Cna Rovigo, Antonio Fantoni, presidente degli impiantisti di Cna Rovigo, e Monica Pavan, presidente del settore Costruzioni dell'associazione. Inoltre era presente il geometra Gabriele Grigolato, che insieme all'ingegner Marco Terrentin e all'architetto Gianluca Trentini costituisce il primo nucleo di professionisti che la Cna di Rovigo ha voluto coinvolgere.

LE OPPORTUNITÀ

Rettore ha illustrato alcuni dei dati emersi nella ricerca di Cna Veneto sull'edilizia e sull'impatto del super-ecobonus. «Tra il 2009 e il 2019 la provincia di Rovigo ha perso il 17 per cento delle imprese del settore costruzioni, gli occupati sono il 21 per cento in meno e anche il valore aggiunto è crollato del 33 per cento in dieci anni ha detto In questo contesto di pesante crisi, il super-ecobonus può essere una grande opportunità: secondo le stime il suo impatto per il Polesine è di circa 60 milioni di euro nel periodo 2021-2026, quindi 10 milioni di euro all'anno».

PRATICHE COMPLESSE

Il fatto che a distanza di quasi sei mesi dal decreto di introduzione siano ancora pochissimi i casi di utilizzo del bonus, però, la dice lunga su quanto la materia sia complessa. Imprese e cittadini hanno bisogno di essere accompagnati, dice Monica Fantoni, e in tal senso Cna dall'estate ha già tenuto diversi webinar dedicati. «La normativa non è facile da interpretare, abbiamo dovuto rivolgerci a degli esperti sottolinea Però può regalare tante opportunità e Cna ha stretto importanti collaborazioni anche con le banche».

Fantoni evidenzia come il bonus sia una grande occasione anche per il settore impiantistico, in particolar modo per le imprese che fanno di competenza e qualità i loro elementi portanti. «Spesso passa il messaggio relativo a interventi a costo zero, ma in realtà i costi non possono essere totalmente azzerati per il cliente, considerando ad esempio le verifiche preliminari necessarie e i costi finanziari per la cessione del credito d'imposta chiarisce il presidente degli impiantisti Ma si tratta di una grandissima opportunità per imprese e committenti, auspichiamo venga prorogata per almeno cinque anni».

PIATTAFORMA WEB

All'indirizzo https://ediliziapiu.cnapadova.it le Cna di Rovigo e Padova mettono a disposizione la piattaforma Edilizia+ con due guide sul Superbonus 110 per cento, una più snella per il cittadino che vuole capire se il provvedimento fa al caso suo e quali lavori può realizzare e una più strutturata per l'impresa, una vera e propria guida operativa che sviscera anche i principali quesiti. Nell'area documenti si possono trovare tutti i documenti ufficiali ministeriali, dell'Agenzia delle Entrate e di Enea, oltre agli allegati tecnici, nonché le registrazioni dei webinar di Cna e materiali fiscali e interpretativi, e ci si può registrare per ottenere periodicamente le Faq aggiornate sui principali quesiti. Le imprese associate possono avvalersi del servizio l'esperto risponde e possono utilizzare il programma di calcolo dei bonus fiscali edilizi ed energetici messo a disposizione sia in versione semplificata che approfondita, con il dettaglio dei singoli interventi. Il simulatore consente di stimare i benefici per i possibili clienti e i tetti di spesa previsti per ogni misura, simulando nel contempo il costo delle operazioni di cessione del credito e finanziamenti-ponte da parte degli istituti di credito.

I.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA