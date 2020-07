ELEZIONI REGIONALI

ROVIGO Sono due i polesani che il Movimento 5 Stelle schiera nel proprio listino per le regionali del 20 e 21 settembre: Federico Rizzi ed Elena Suman. Il candidato presidente della Regione Enrico Cappelletti li he presentati ieri mattina all'Hotel Cristallo con la promessa «di creare le premesse per un Veneto migliore da qui ai prossimi 20 anni, con un programma che verte principalmente su lavoro, sanità e ambiente». Rizzi, 50 anni, rodigino, è un dipendente pubblico in ambito sanitario. Suman, 57enne adriese, è stata consigliere comunale nella cittadina etrusca ed è una operatrice sociosanitaria dell'Ulss 5 Polesana. Cappelletti ha portato i due consiglieri in palmo di mano, elogiandone la determinazione nel promuovere il programma del Movimento in vista dell'accesa campagna elettorale ormai alle porte. «Per quanto riguarda il lavoro, - ha detto lo sfidante del presidente Luca Zaia - è necessario creare opportunità all'interno della regione e predisporre le giuste premesse per riportare a casa quei 13 mila veneti che ogni anno si trasferiscono all'estero non per libera scelta, ma per necessità di trovare un'alternativa migliore. Per questo sono soddisfatto dell'entrata in vigore del Decreto Rilancio, con un super Ecobonus al 110% in aiuto alle piccole e medie imprese, che può portare in Veneto alla creazione di 50 mila nuovi posti di lavoro. Peccato che l'iniziativa venga continuamente ignorata se non boicottata dall'amministrazione vigente, responsabile anche della privatizzazione della sanità e del caso emblematico Pedemontana».

LA SANITÀ

Cappelletti ne ha anche in ambito sanitario: «Al momento dell'entrata di Zaia in regione, i posti letto negli ospedali pubblici erano il 25% in più rispetto a oggi». Suman si è voluta presentare facendo leva proprio dalla sua posizione lavorativa: «Sono una semplice cittadina che ha cominciato a lavorare a 14 anni. Da oltre 20, però, ormai lavoro per l'Ulss, un mestiere che mi ha aiutato a capire le difficoltà del settore sanitario, ad essere vicina ai lavoratori e agli utenti che accedono ai servizi. I temi che ho sempre seguito sono la sanità e il sociale, poi l'ambiente e la sua valorizzazione». Rizzi, invece, ha spiegato di essere impiegato in un ospedale bolognese e che sta lavorando «forse sul più grande progetto italiano interdipartimentale», e che punterà molto su lavoro e del turismo «dimenticati dalla Regione».

