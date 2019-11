SULLA STRADA ROVIGO Per le auto con alimentazione elettrica o ibrida, il Polesine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SULLA STRADAROVIGO Per le auto con alimentazione elettrica o ibrida, il Polesine in Veneto ha la percentuale più bassa sul totale di autoveicoli in circolazione. Il quadro cambia se tra le auto con minori emissioni inquinanti, si prendono in considerazione anche quelle alimentate a Gpl o a metano.Così, dagli appena 856 autoveicoli risultanti dalla somma delle auto con alimentazione ibrido-benzina (816), ibrido-gasolio (24) o esclusivamente elettrica (16), pari insieme allo 0,54% delle auto in provincia, considerando anche le auto a Gpl e a...