Sulla carta 17 voti contro, ma con le incognite Masin e Rossini

Silvia Menon, capogruppo della civica che porta il suo nome, è sempre stata estremamente dura contro l'operato di Massimo Bergamin e della sua giunta. Non favorevole alla mozione di sfiducia, ritenendola superflua, porta avanti con convinzione la scelta di andare dal notaio insieme ad altri 17 consiglieri per far cadere l'Amministrazione. «All'opposizione formalmente siamo in spiega I tre di Obiettivo Rovigo, Paolo Avezzù, Luca Paron, Carmelo Sergi, hanno lasciato la maggioranza, Alberto Borella anche, Daniela Goldoni, ex Lega, prima di...