Suicidio sventato, giusto il premio diverso agli agenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROVIGO Era la sera dell'8 giugno di ormai sei anni fa quando due agenti delle volanti si erano trovati, in un condominio di via Marin, faccia a faccia con un 32enne, in divisa da guardia giurata, armato, sporco di sangue sulle braccia e sulle mani, che pronunciava frasi sconnesse e, in pieno stato confusionale, diceva di volersi togliere la vita. La prontezza dei due agenti fu provvidenziale per sventare il suicidio ed era valsa loro un riconoscimento: la promozione per merito straordinario all'assistente capo Cristiano Rolle, che si...