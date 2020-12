TRIBUNALE

ROVIGO Sarà una perizia a valutare non solo il quadro clinico, ma anche la cornice strutturale nell'ambito della quale il 5 aprile del 2016 si è consumata la tragedia di Davide Piovan, pasticcere di Stanghella, morto ad appena 21 anni per un gesto volontario, lanciandosi cadere nella tromba delle scale dal sesto piano dell'ospedale di Rovigo, mentre era in osservazione al Pronto soccorso in seguito a un incidente, sulla Tangenziale, anche questo volontario, come avrebbe ammesso lui stesso quando era stato soccorso, manifestando con chiarezza i propri intenti di suicidio.

Per questa dolorosa vicenda, infatti, la Procura di Rovigo ha chiesto il rinvio a giudizio per sette persone, tre medici e quattro infermieri dell'ospedale del capoluogo polesano, che erano in servizio fra il 4 e il 5 aprile del 2016, accusati di omicidio colposo per non aver evitato che la tragedia si compisse, attivando tutte le misure idonee a prevenire il rischio di atti autolesivi. Ieri il giudice per le udienze preliminari Pietro Mondaini ha comunicato la sua decisione di avvalersi di un consulente, rinviando l'udienza al prossimo 19 gennaio per l'affidamento dell'incarico allo psichiatra Luciano Finotti.

I quesiti cui dovrà essere data risposta nella perizia sono molteplici, al punto che Finotti potrà a sua volta avvalersi di ulteriori consulenti: valutare le condizioni psichiche del 21enne sulla base delle cartelle cliniche dei precedenti ricoveri, nella casa di cura Parco dei tigli di Teolo e all'ospedale di Schiavonia, e se la diagnosi psichiatrica fatta al momento dell'accesso al Pronto soccorso fosse appropriata, valutare quale fosse il quadro clinico complessivo del 21enne, perché nell'incidente che lo aveva portato in ospedale aveva comunque riportato traumi e lesioni, quindi valutare quali sarebbero state le modalità opportune per l'osservazione in Pronto soccorso tenendolo al sicuro dai suoi intenti e valutare anche se l'organizzazione complessiva del Pronto soccorso di Rovigo fosse tale da consentire o meno un monitoraggio appropriato.

