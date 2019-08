Sui diritti esclusivi spunta l'ipotesi 5+5

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONTENZIOSOROVIGO Da una parte la protesta dei pescatori, pronti a scendere in piazza a Rovigo il prossimo 3 settembre per far sentire ancora più forte la propria voce sulla concessione dei diritti esclusivi di pesca. Dall'altra le istituzioni e le Amministrazioni comunali, che non si sono trovate ad avere una voce unica e univoca. Dietro a tutto la politica, con le sue mille sfaccettature e con un gioco al massacro altrui, vista anche l'importanza che la pesca riveste per tutto il Polesine e della quale nessuno vuole essere considerato il...