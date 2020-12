CRESPINO

Con l'approvazione del consuntivo e dei relativi allegati, il Consiglio comunale ha chiuso la contabilità relativa all'esercizio finanziario 2019.

La gestione dei dodici mesi trascorsi, culminata con un avanzo di amministrazione di 558.412 euro, 245.616 dei quali accantonati e 312.786 disponibili per gli investimenti, è stata ripercorsa in sintesi dalla relazione del responsabile del Servizio finanziario del municipio che ne ha chiarito i punti focali. Cospicuo anche quest'anno l'utile di fine anno ma difficilmente utilizzabile, come ha messo in rilievo nel suo intervento dal capogruppo dell'opposizione Massimo Finotti, dopo aver rimproverato al sindaco e alla Giunta il notevole ritardo con il quale il rendiconto è stato portato sul tavolo del Consiglio.

OPPOSIZIONE CRITICA

«Chiudiamo con un avanzo di oltre mezzo milione, ma se consideriamo che l'anno precedente era superiore di quasi 30 mila euro questo risultato è un mero trascinamento in peggio - ha osservato Finotti -. L'equilibrio finale perciò è negativo. Inoltre, la quota libera da spendere in investimenti, circa 310 mila euro contro i 490 mila del 2018 (meno 36 per cento), è posta a presidio di somme accertate ma non riscosse risalenti agli anni 2015 e successivi senza possibilità di destinarla a investimenti, dei quali non c'è traccia in previsione».

Critico anche sulla gestione della casa di riposo il capogruppo: «Il 2019, come nelle previsioni anche il 2020, risulta in deficit di 120 mila euro, che tutti i nostri concittadini hanno ovviamente concorso a ripianare. Dal 2016, lo sbilancio complessivo è complessivamente pari a 475 mila euro» ha aggiunto Finotti che ha chiuso sul tema ribandendo la necessità di istituire una commissione consiliare a carattere consultivo e propositivo a supporto della Giunta nella gestione complessa della San Gaetano. Una richiesta che il sindaco Angela Zambelli ha assecondato, chiarendo inoltre, in risposta alle domande sugli appalti indetti dalla casa di riposo, che l'Amministrazione ha scelto di suddividerli in base alla tipologia dei servizi.

Moreno Tenani

