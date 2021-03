«Convochiamo le commissioni consiliari e mettiamoci subito all'opera, per tante persone può davvero fare la differenza: siamo in zona rossa e chi ha compiti e responsabilità istituzionali ha il dovere di attivarsi per fare in modo che questo sviluppo non coincida con una catastrofe per tante famiglie, lavoratori, imprenditori: accantoniamo le polemiche e facciamo ogni sforzo per evitare che accada». A chiederlo è il capogruppo della Lega a Palazzo Nodari Michele Aretusini, che, con un piglio da larghe intese di tipo governativo, sottolinea come «a Rovigo si può fare tanto, le risorse ci sono: è fondamentale non perdere tempo. Penso sia necessario mettere in campo una nuova erogazione di buoni alimentari, supportata da una massiccia disponibilità economica e da una celerità nella procedura di recepimento e approvazione, quella celerità mancata l'ultima volta che questa misura è stata messa in campo. Credo sia fondamentale ricostituire il fondo comunale per gli aiuti e i ristori che avevamo chiesto e che l'Amministrazione aveva costituito, incrementandolo notevolmente. Speriamo accada la stessa cosa ora: proprio perché non è il momento delle polemiche, se l'Amministrazione riuscirà a fare meglio e più di quanto chiediamo, ben venga. Tutti siamo chiamati a impegnarci a fondo su questo versante, da subito».

