(F.Cam.) Porto Tolle già segnato, lunedì, dal primo decesso dall'inizio dell'epidemia, di una persona positiva al virus, una 87enne che si trovava ricoverata a Trecenta e che faceva parte del gruppo di pazienti contagiati nel focolaio della Casa di cura di Porto Viro, ha dovuto fare i conti, ieri, anche con il primo caso scolastico, con le quattro positività dei ragazzini della media di Ca' Tiepolo. Già verso mezzogiorno e mezzo il primo cittadino Roberto Pizzoli ha pubblicato sui social, come spesso fa, un video di aggiornamento Covid, anche per illustrare le novità normative. In quel momento i tamponi a Ca' Tiepolo erano in corso e successivamente sono emerse le altre tre positività: «La prima notizia è triste, il decesso di un'anziana positiva al Covid, anche se aveva altre patologie. È il primo decesso a Porto Tolle. Ho sentito la famiglia e ho portato le condoglianze di tutta la comunità. Poi abbiamo avuto anche due guariti e due nuovi casi, fra cui un paziente in età scolastica. Non era a scuola, era già a casa da qualche giorno, ha fatto una verifica in una struttura sanitaria e ringrazio l'Ulss che si è subito attivata. Siamo vicini anche alla famiglia che era per così dire dispiaciuta per la situazione, ma ovviamente sono cose che purtroppo capitano e non sono certo volute. Appena è arrivata la notizia della positività da Bologna abbiamo concordato, insieme alla nostra preside Silvana Rinaldi, come da prassi, tutte le procedure necessarie. Sono venuti fuori altri tre casi, tutti asintomatici, per cui è stato deciso che l'intera classe e i professori stiano in isolamento domiciliare, che ora è di dieci giorni. L'istituto comprensivo si sta già attivando per cercare di salvaguardare la didattica. È chiaro che i genitori sono preoccupati, io sono un papà, so come ci si può sentire, ma il quadro, ci è stato anche ribadito, non è preoccupante e bisogna rimanere tranquilli, anche perché la carica virale nei bambini abbiamo visto che è diversa rispetto agli adulti. La risposta è stata immediata e ben organizzata e la situazione è sotto controllo: invito tutti a non sottovalutare la cosa, ma anche a cercare di viverla senza eccessiva preoccupazione».

