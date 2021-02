Settanta visitatori e già 850 biglietti prenotati nel primo giorno di riapertura delle mostre a Palazzo Roncale e Roverella. Finalmente da ieri La Quercia di Dante. Visioni dell'Inferno. Dorè, Rauschemberg, Brand, con già all'attivo oltre 20mila visitatori, record nella storia espositiva a Palazzo Roncale, e Marc Chagall. Anche la mia Russia mi amerà che al Roverella in un solo mese di apertura aveva catalizzato undicimila presenze, potranno di nuovo essere visitate. Le due sedi sono aperte dalle 9 alle 19, ma per la mostra dedicata a Chagall è obbligatoria la prenotazione. Gli ingressi sono contingentati e le visite si svolgono nel rispetto pieno delle normative sulla sicurezza. Da lunedì al venerdì (per informazioni: 0425/460093, www.palazzoroverella.com), dunque, al Roverella si potranno ammirare circa 70 dipinti su tela e su carta, oltre alla straordinaria serie di incisioni e acqueforti pubblicate nei primi anni di lontananza di Chagall dalla Russia. La mostra è inn due parti: la prima con Chagall e la Russia che ritrae attraverso paesaggi, villaggi, animali, cultura e spiritualità, con icone e vignette popolari con parabole e proverbi; la seconda che dal 1922 in poi vede l'artista in esilio definitivo, dove spiccano i simboli della sua cultura che riappaiono in diversi dipinti, come il Gallo. Al Roncale Dante viene celebrato in un viaggio dall'Ottocento a oggi con le opere di Dorè, Rauschenberg e Brand che si sono lasciati ispirare dalla Cantica più ricca di potenza evocativa: l'Inferno. In mostra pure prestigiose edizioni antiche, interpretazioni originali, iniziative culturali e la scoperta dei luoghi dove, narra la tradizione, il Poeta smarrì la via per poi ritrovarla grazie a un albero speciale: la possente quercia di Dante.

Elisabetta Zanchetta

