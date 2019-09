Su Nello Chendi arriva anche la bacchettata del Pd regionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLEMICA IN COMUNEROVIGO La crisi di fine estate scatenata dall'attacco di Nello Chendi al sindaco Edoardo Gaffeo vede intervenire anche il segretario regionale del Pd Alessandro Bisato che si dice «sorpreso» dalle parole del presidente dell'assemblea provinciale dei dem e consigliere di maggioranza, che in una nota ha scritto: «Se il sindaco vuole essere l'uomo solo al comando, alla Salvini, evidentemente come Pd abbiamo sbagliato candidato». «Ognuno bacchetta Bisato - assolva al meglio i compiti che gli sono assegnati senza scavalcare...