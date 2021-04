Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Una volta esistevano le vendite in diretta tivù di pentole, tappeti, gioielli, ma in epoca di social network e soprattutto di pandemia ecco che arriva l'idea di vendere in diretta, dal proprio negozio, alla sera, direttamente da Facebook. A organizzare l'iniziativa è Elia Caniato sulla pagina del negozio Comodamente Casa. «Siamo nati 50 anni fa a Villamarzana per soddisfare i bisogni di un piccolo paese. Negli anni l'attività è cresciuta...