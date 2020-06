Sono 508 i polesani selezionati per l'Indagine nazionale di sieroprevalenza, promossa da Ministero della salute e Istat. Tra questi 60 sono stati già contattati e 15 hanno manifestato l'intenzione di sottoporsi al prelievo. Gli abitanti coinvolti nel progetto risiedono a Porto Tolle, Stienta, Trecenta, Villadose, Porto Viro, Bosaro, Rovigo, Adria e Badia. I Centri prelievo dell'Ulss mettono a disposizione locali e infermieri per effettuare i prelievi. «Per rendere più agevole il sistema di risposta e presa in carico del soggetto - specifica l'Ulss - è stata scelta la metodologia dello screening Covid-19. La Croce rossa si occuperà dei prelievi a domicilio». Sono stati individuati sei punti prelievo: ospedale di Rovigo, Punto sanità di Badia, Punto prelievi al San Luca di Trecenta, Punto prelievi di Adria, Centro socio-sanitario di Porto Tolle, Centro socio-sanitario di Taglio di Po. Al termine dei prelievi, un dipendente dell'Ulss 5 porterà i campioni al laboratorio di Rovigo che provvederà, se necessario, ad effettuare una prima centrifugazione del campione, in attesa che un operatore della Croce rossa li ritiri, per portarli poi al laboratorio di Padova.

