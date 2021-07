Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SCUOLAROVIGO Gli studenti rodigini tornano a studiare all'estero grazie a Intercultura. Il sindaco Edoardo Gaffeo, insieme all'assessore Erika Alberghini, ieri mattina ha consegnato ai ragazzi in partenza per l'estero una pergamena attestante la vincita del concorso Intercultura, l'associazione di volontariato no profit che da oltre 65 anni organizza scambi scolastici internazionali, nel corso di un incontro che si è tenuto nel Salone...