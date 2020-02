ISTRUZIONE

ROVIGO È ripartito con Comizi d'amore. Riflessioni sulle relazioni e l'identità il progetto didattico Una biblioteca per giovani lettori. Xcorsi. È nato dalla collaborazione tra Accademia dei Concordi e Fondazione Banca del monte di Rovigo ed è rivolto alle scuole superiori rodigine. Il percorso ideato per l'anno scolastico 2019-2020 si basa su una lista di libri, film e fumetti appositamente selezionati per l'educazione sentimentale. Gli studenti affrontano anche temi come le discriminazioni di genere, l'omofobia, il bullismo e il rapporto tra violenza e potere, per quanto accade nelle relazioni reali e quanto si racconta nei media e attraverso i social. Gli obiettivi sono elaborare tematiche fondamentali per lo sviluppo individuale e il benessere generale dei giovani, e promuovere la lettura come strumento per accrescere la consapevolezza di sé e delle tematiche proposte, sviluppando il senso critico e l'autonomia di pensiero, attraverso il prestito dei libri consigliati e consultando la biblioteca dell'Accademia dei Concordi.

Tutti i laboratori sono gratuiti e sono tenuti in sala degli Arazzi dell'Accademia. I primi incontri stanno dando un riscontro positivo nella partecipazione attiva degli studenti, che finora sono circa un centinaio e frequentano gli istituti De Amicis, Viola-Marchesini, Munerati e il liceo scientifico Paleocapa. Le attività del progetto sono realizzate con la collaborazione e la consulenza dell'associazione culturale Hamelin, che con l'ideazione del progetto Xanadù-Comunità di lettori, già collaudato con successo, si presenta come partner autorevole e accreditato a livello nazionale per la conduzione dei laboratori nel nuovo percorso Comizi d'amore. Riflessioni sulle relazioni e l'identità, che si articola in due incontri con modalità multidisciplinari.

Il primo incontro prevede un laboratorio di presentazione delle storie trattate e invita gli studenti a riflettere sulle tematiche proposte attraverso romanzi, fumetti e film legati a queste: così vengono analizzate in gruppo per far nascere discussioni collettive nell'incontro successivo, in preparazione al quale si chiede agli studenti di guardare in classe un film che permetta di affrontare le questioni di genere toccate. La Fondazione Banca del monte, secondo la propria attività istituzionale, sostiene il progetto incoraggiando la formazione, in particolare per le giovani generazioni. Una biblioteca per giovani lettori. Xcorsi è un progetto consolidato, come la collaborazione con l'Accademia dei Concordi nel realizzare attività culturali e di tipo educativo-formativo. Xcorsi riscuote gradimento e successo tra gli studenti e i docenti, e risponde ai bisogni educativi riscontrati.

