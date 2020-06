MATURITÀ

ROVIGO Gli studenti dell'Enaip non scorderanno gli esami post Coronavirus. Le sessioni per ottenere il diploma di tecnico elettrico, tecnico dei servizi sala e bar, tecnico di cucina si sono concluse la scorsa settimana: gli esami della scuola professionale di viale Marconi si sono svolti in totale sicurezza. A presentarsi in aula ragazzi e ragazze del quarto anno, che hanno portato avanti la formazione con il sistema duale, la metà delle ore passate sul campo, nelle aziende.

Dopo quattro mesi di inedite lezioni online, gli alunni avevano fatto le prove generali, tornando in classe per il ripasso generale in vista delle ultime prove. Gli esami veri e propri, invece, sono iniziati mercoledì e terminati venerdì. I 24 allievi ammessi si sono presentati con la mascherina, a tutti è stata poi rilevata la temperatura con il termoscanner, prevista anche l'igienizzazione delle mani.

EMOZIONE E PREPARAZIONE

L'emozione ha rischiato di fare brutti scherzi, ma i ragazzi hanno dimostrato preparazione. Soddisfatto iIl direttore Cinzia Girotto: «Sono state giornate impegnative, per tutti, ma ci è sembrato doveroso concedere la possibilità agli studenti di affrontare gli esami in presenza. È una tappa importantissima nel percorso scolastico». E sulla scelta di aprire prima la scuola: «Dopo quattro mesi di didattica online, ci sembrava giusto riaccogliere in classe i ragazzi e trascorrere gli ultima giorni, prima dell'esame con insegnanti e compagni di scuola».

Già la settimana precedente, Enaip Rovigo aveva spalancato ai giovani le porte della sede di viale Marconi, sempre nel rispetto dei protocolli sanitari, per permettere agli studenti di trascorrere le ultime giornate sui banchi, una scelta condivisa dalle famiglie. Dal 29 giugno, con le stesse modalità, sono cominciati gli esami di qualifica per gli studenti del terzo anno che frequentano i relativi corsi di qualifica: operatore elettrico, operatore meccanico, operatore della ristorazione servizi di sala e bar, operatore dei servizi di vendita. Il direttore Cinzia Girotto ha poi aggiunto: «Giovedì 2 e giovedì 9 luglio organizzeremo due Open Day rivolti alle famiglie dei ragazzi che vorranno informarsi sulle offerte formative della scuola professionale. Sarà possibile visitare aule e laboratori aperti al mattino dalle 8.30 alle 12.30, le visite proseguiranno poi al pomeriggio dalle 13.30 alle 18.30. Oltre ad alcune attività di laboratorio, è stato organizzato un coffee break alle 11 e un aperitivo a chiudere la giornata alle 18».

Alessandro Garbo

