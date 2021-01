ASSOCIAZIONE GENITORI

ROVIGO Ha l'obiettivo di definire un quadro generale il più possibile oggettivo sulle difficoltà causate agli studenti dall'emergenza Covid-19, l'indagine online che le organizzazioni di volontariato Age Rovigo e Attive Terre promuovono all'interno del Forum provinciale Associazioni dei genitori della scuola (Fopags).

L'iniziativa è condivisa dall'Ufficio scolastico provinciale, che ha inviato a tutti gli istituti scolastici e scuole, da quelle dell'infanzia fino alle superiori, la richiesta di far pervenire a tutti i genitori, o chi ne fa le veci, l'invito a partecipare all'indagine. Il termine per la compilazione è il 7 febbraio, e per accedere ai moduli online dell'indagine è a disposizione il link https://forms.gle/z5AvY18zMgFaA32S6. Per rispondere occorre possedere un account Gmail o collegare il proprio indirizzo email a Gmail, e nel caso si utilizzasse uno smartphone è opportuno posizionare l'apparecchio in orizzontale per visionare tutti i campi delle possibili risposte.

FOCUS SUI PROBLEMI

L'indagine è rivolta ai soli genitori e tutori e intende raccogliere le maggiori problematicità che bambini, alunni, studenti e famiglie stanno affrontando a causa della pandemia. Sono presi in esame 11 ambiti e viene chiesto il comune di residenza e, per ogni figlio, il grado scolastico frequentato e il comune in cui si trova la scuola. Per ogni ambito vanno illustrate le difficoltà conseguenti al coronavirus attribuendo a ognuna un valore in scala da nessuna a modesta, discreta, consistente o grave. I campi da valutare sono quelli logistico-organizzativi, quindi spostamenti, trasporti e mensa, e ancora l'uso dei sistemi di protezione individuale e altri. Inoltre, la gestione delle emozioni, del tempo e delle relazioni familiari e sociali. Poi, il ritmo sonno-sveglia, il rapporto col cibo, l'attività fisica. Inoltre, il reperimento di sistemi tecnologici efficienti e adatti per la videocomunicazione a distanza. E ancora, la connessione alla rete internet, la carenza di aule, spazi, strumentazioni, l'organizzazione e la presenza del personale nella scuola (numerosità e grado di adeguatezza). Infine, si chiede a genitori o tutori di esprimere le difficoltà vissute dai ragazzi per significative carenze nell'apprendimento, nel conciliare impegni di lavoro e famiglia, e quelle determinate dalle condizioni economiche e dalla preoccupazione per il futuro.

«I dati raccolti - precisa il presidente di Age Odv, Francesco Ennio - saranno divulgati e a disposizione delle istituzioni come contributo conoscitivo, affinché siano consapevoli e si facciano carico delle problematicità evidenziate. La partecipazione è in forma anonima e i dati saranno raccolti e trattati nella stessa forma».

Nicola Astolfi

