Studenti davanti alla legge

ISTRUZIONE

ROVIGO È stato sottoscritto dai licei Celio-Roccati, Paleocapa, Balzan e Bocchi-Galilei insieme all'Ordine degli avvocati provinciale, il protocollo d'intesa che rafforza la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro degli studenti liceali negli studi legali del territorio. In questo modo sono condivise e uniformate le linee guida per la prassi dei percorsi, secondo i contenuti di un'intesa che vale, così, per tutti i licei del Polesine.

GLI OBIETTIVI

Il protocollo funziona nell'ambito dei Pcto, vale a dire i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento secondo la rinnovata denominazione dell'ex alternanza scuola-lavoro e guarda già, secondo l'auspicio di uno dei sottoscrittori, il dirigente scolastico del liceo Balzan, Piero Bassani, all'operatività dal prossimo 1. settembre della legge che ha reintrodotto nelle scuole l'insegnamento dell'Educazione civica. Così il protocollo tra intende favorire lo sviluppo delle competenze e delle esperienze degli studenti nell'ambito delle professioni legali, e coniugare le finalità educative della scuola con le esigenze di una crescita responsabile degli studenti, affinché siano nelle condizioni, una volta conseguito il diploma, di fare scelte consavepoli per il proprio futuro di studi e professionale.

Per queste ragioni, i licei polesani e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati si impegnano, secondo l'intesa, a definire iniziative e attività co-progettate, e a sviluppare e fare acquisire agli studenti liceali, attraverso l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro, la consapevolezza del ruolo e dell'operatività delle professioni in ambito legale. Per futuri adeguamenti e migliorare i risultati del protocollo, l'intesa prevede già la possibilità di istituire, se sarà necessario, un Comitato paritetico che possa monitorare l'efficacia delle attività realizzate e analizzare le richieste emergenti, per garantire sempre le migliori opportunità di crescita e formazione agli studenti. Il protocollo d'intesa sottoscritto avrà durata triennale e sarà rinnovato per altri tre anni salvo disdetta di una delle parti.

I COMMENTI

Nell'aula magna del liceo Celio-Roccati, il percorso che ha portato all'accordo è stato presentato, prima della sigla delle firme, dalla dirigente scolastica Anna Maria Pastorelli e dalla referente di istituto dell'alternanza scuola-lavoro Alessandra Grompi: «Il protocollo - ha spiegato quest'ultima - è nato dall'esigenza di uniformare le esperienze e ha trovato grande disponibilità nell'Ordine provinciale degli avvocati». La dirigente del liceo scientifico Paleocapa, Cristina Gazzieri, ha rilevato che l'istituto, pur non prevedendo il Diritto tra gli insegnamenti del programma scolastico, ha collaborato più volte con l'Ordine degli avvocati per affrontare con gli allievi temi quali le questioni giuridiche connesse all'uso dei social media. «Fate domande: non assecondate solo le richieste che vi vengono poste durante il Pcto: questa esperienza, se vi piace il diritto - ha detto il consigliere dell'Ordine degli avvocati Palmiro Tosini - è una buona scuola», e a queste parole ha fatto eco il presidente dell'Ordine Enrico Ubertone, ricordando l'importanza delle esperienze dirette negli studi legali per il passaggio dal percorso di studi alla pratica forense.

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA