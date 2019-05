Studenti all'Oasi di Volta Grimana per scoprire la magia dell'ambiente e i segreti delle api

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(G. Dia.) Piacevole esperienza per 21 alunni della classe seconda della Scuola Primaria G.B.Stella accompagnati dalle loro insegnanti Silvana Marin, Katia Ferro e Maria Nella Marangon. Alunni e insegnanti sono arrivati in mattinata in visita-studio all'Oasi di Volta Grimana. Infatti il programma di educazione ecologico-ambientale concordato con il Gruppo Iniziativa per l'Ambiente di Porto Viro sul Mondo delle Api , dopo la lezione in classe con l'apicoltore Germano Benizzi che con supporto video e un'arnia ha illustrato agli alunni la vita...