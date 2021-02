CONSORZIO UNIVERSITARIO

ROVIGO A breve aprirà lo Studentato del Cur, la prima struttura pubblica di Rovigo interamente dedicata agli universitari. Con una mail inoltrata dalla segreteria agli studenti, il Consorzio Universitario Rodigino ha comunicato che «prossimamente sarà attivata» la struttura adiacente la sede universitaria di viale Porta Adige e che comprende gli appartamenti riservati esclusivamente agli studenti (e ai loro genitori), ai dottorandi e ai docenti. Per informazioni e prenotazioni sarà necessario compilare il modello di richiesta informazione presente nel sito internet studentatorovigo.it.

VICINO AL CUBO

La residenza universitaria, costata 3,7 milioni, è stata realizzata a due passi dalle aule del Cubo, sede dei corsi dell'Università di Padova. Conta 100 posti letto, distribuiti in tre corpi di fabbrica, ognuno di due piani, articolati in modo da creare tra loro aree verdi esterne vivibili. Il gestore del campus rodigino è già stato individuato nei mesi scorsi: si tratta di Libertatem, che a Castellanza (in provincia di Varese) gestisce gli alloggi per studenti dell'università Carlo Cattaneo, dove i posti letto sono 385 e le rette variano da 390 a 528 euro al mese, a seconda che il posto letto sia in camera doppia o singola. Anche il campus rodigino, come quello lombardo, ha a disposizione stanze singole e doppie, insieme a miniappartamenti completi di cucina. Per le rette - ancora da definire - l'intenzione dei gestori è quella di contenere i prezzi, visto anche il periodo economico che il Paese sta vivendo. L'impresa affidataria dei lavori di costruzione è stata la polesana Edilferro, non l'unica realtà locale coinvolta, visto che un ruolo primario l'ha avuto anche l'architetto Vittorino Dainese di Rovigo.

STRUTTURA GREEN

Si tratta di una costruzione a basso impatto ambientale: avrà un lastrico solare per generare elettricità e infissi per contenere i consumi energetici. Pur essendo un edificio dedicato agli studenti, inoltre, può accogliere anche i professori invitati oppure ospiti a Rovigo, e coloro che sono attivi nel vicino incubatore d'imprese al Censer. Così, con lo studentato, prende vita quello che ormai è destinato a diventare il campus universitario di Rovigo. A confermarlo dirlo è il presidente del Cur Diego Crivellari: «L'apertura dello studentato è un ulteriore tassello utile a riorganizzare la città in chiave universitaria. È una struttura senza dubbio importante, che tende a riqualificare l'area del Censer e del Cubo come un vero e proprio campus universitario, connesso a tutta quella fascia di studenti che arriverà a Rovigo. Ovviamente, poi, questa nuova opportunità sarà legata al corso di Ingegneria Idraulica che presto sarà avviato in città. Un'operazione assolutamente interessante e che, ripeto, connoterà Rovigo come una città universitaria».

Alberto Lucchin

