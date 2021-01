STRUTTURE

BADIA POLESINE La Casa del sorriso di Badia è più protetta dal Covid grazie al vaccino, somministrato a personale e dipendenti dell'ente di via San Nicolò. Un momento che i vertici della struttura hanno voluto sottolineare in sala consiliare assieme al sindaco Giovanni Rossi, in un'occasione buona per tirare le somme di un anno vissuto nel segno dell'emergenza e delle restrizioni, a cominciare dalla chiusura delle visite dei familiari.

LA PROCEDURA

«I vaccini - ha spiegato il presidente Tommaso Zerbinati - sono stati effettuati dalle 9 alle 17. Sono stati vaccinati 139 ospiti su 144 e 106 dipendenti, su circa 130 totali, adesclusione di chi non frequenta i reparti, in gravidanza, malattia o infortunio. Direi che la risposta da parte del personale è stata molto buona. Questa dose serve a preparare il terreno, la prossima verrà effettuata tra una ventina di giorni, anche se non c'è ancora una data precisa. A ogni modo si dovranno comunque mantenere le misure attualmente in essere».

In questi mesi la struttura di Badia è rimasta sostanzialmente Covid free, solo due operatori sono risultati positivi, ma il virus non ha fortunatamente toccato gli ospiti. Si è anche valutata la creazione di una sala degli abbracci per ridurre i disagi dei familiari, ma la soluzione, ha giudicato Zerbinati, è stata accantonata «per la componente di rischio rilevante». «C'è stata molta responsabilità da parte dei dipendenti - hanno più volte sottolineato Zerbinati e il vicepresidente Daniele Rossi - e l'utilizzo di appropriati dispositivi di protezione è stato importante. Inoltre dal 15 dicembre effettuiamo test antigenici sul personale ogni giorno. Questo vuol dire utilizzare una metodologia da clinica per permettere di individuare subito eventuali positività. L'azienda sanitaria nei giorni scorsi ha indicato due deceduti per Covid alla Casa del sorriso, ma non è andata così. Nel primo caso si tratta di un ospite ricoverato in ospedale a Trecenta per motivi che non erano inerenti il Covid. Lì poi si è positivizzato e in seguito è deceduto. Il secondo caso, invece, non sappiamo come sia stato rilevato, probabilmente si tratta di un errore».

Il NODO RETTE

Sullo sfondo restano le difficoltà di bilancio, questione da cui Zerbinati non si è sottratto. «Il bilancio consuntivo dobbiamo ancora vederlo, ma sicuramente questa situazione ha portato a una minor redditività dell'ente. Diversi posti letto devono rimanere vuoti e ciò porta a minori entrate. Non sappiamo in che misura, ma sicuramente ci dovranno essere degli aumenti, come penso dovrà avvenire in tutte le altre strutture».

SINDACO VACCINATO

In apertura e chiusura la parola, invece, è spettata a Giovanni Rossi che martedì è stato probabilmente il primo sindaco vaccinato come dipendente dell'Ulss 5. «Voglio ringraziare per l'ottimo lavoro svolto fino a qui - ha affermato Rossi - non c'è stato nemmeno un ospite positivo in questi mesi e ai dipendenti della casa di riposo va riconosciuto un grande senso di responsabilità anche nella vita extra lavorativa. Volevo ringraziare anche l'Ulss perché è pienamente nei tempi previsti dal piano vaccinale, io stesso sono stato vaccinato martedì in quanto dipendente amministrativo al Covid hospital di Trecenta. I prossimi mesi saranno fondamentali per far sì che gli sforzi fatti finora non siano vanificati. Anche se sono iniziati i vaccini, quindi, è importante continuare a tenere i comportamenti di prevenzione».

Federico Rossi

