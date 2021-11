Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LUTTOROVIGO Matteo Pavan se n'è andato troppo presto, improvvisamente, a causa dell'evoluzione rapidissima e violenta una malattia neoplastica. Aveva appena 56 anni.In città, ma non solo, era molto conosciuto sia per la sua passione per il calcio, prima praticato come giocatore, poi seguito non solo come tifoso, ma anche con ruoli attivi all'interno della sua squadra, il Rovigo calcio, come pure per la storica sua attività di...